В России заявили, что Украина якобы пытается выйти из минских соглашений - из-за местных выборов

После того, как ТКГ договорилась о полном прекращении огня на Донбассе, Россия заявила, что что постановление Верховной рады Украины о местных выборах расценено как выход Киева из минских соглашений и в связи с этим от Украины требуют разъяснений. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщают "РИА Новости".

По ее словам, Москве не ясно, что означает последнее постановление Рады по местным выборам и пресс-релиз украинского президента, поэтому не исключено, что это может расцениваться как выход из минских соглашений по Донбассу.

"Россию как сопосредника минского процесса, участника контактной группы, "минского формата" данная ситуация, естественно, не может не беспокоить. Мы требуем от украинской стороны четких разъяснений по данному вопросу, призываем наших германских, французских партнеров по "нормандскому формату" и международные структуры дать принципиальную оценку сложившейся ситуации", - добавила Захарова.

Как сообщали Українськi Новини, Россия не видит оснований для проведения встречи лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Россия, Германия, Франция) в августе.

В тоже время, сопредседатель парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) Юрий Бойко считает, что для достижения успеха в переговорах действующая власть должна изменить не только подход к переговорам, но и самих переговорщиков.