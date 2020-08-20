В июле Сытник заработал на 60 тысяч гривен больше, чем в июне

В июле зарплата директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артема Сытника, которого оригинально поздравили с 41 днем рождения, составила 140 824 гривны.

Об этом говорится в ответе НАБУ на запрос Українських Новин.

Должностной оклад Сытника составил 54 834 гривны, доплата за выслугу лет - 21 933 гривны, доплата за работу, связанную с доступом к государственной тайне, - 5 483 гривны, доплата за ранг - 347 гривен, надбавка как государственному эксперту по вопросам тайн - 10 966 гривен, отпускные - 120 289 гривен.

Из-за ограничения зарплаты (на время карантина) согласно закону о госбюджете на 2020 год было вычтено 73 032 гривны.

После удержания налогов и сборов он получил 113 363 гривны.

Глава НАБУ Артем Сытник в июле заработал 140 824 гривны. Ответ на запрос Українських Новин

Как сообщали Українські Новини, Как сообщали Українські Новини, Сытник пробудет в отпуске до 24 августа до Дня независимости.



Кроме того, зарплата Сытника за июнь составила 80,6 тыс. гривен. После удержания налогов и сборов он получил 64 922 гривны.



Ранее сообщалось о том, что зарплата директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника за апрель составила 151 213 гривен.

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