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20 серпня 2020, четвер, 06:50 11
Судова влада 2020-08-20T12:00:03+03:00
Українські Новини
У липні Ситник заробив на 60 тисяч гривень більше, ніж в червні

У липні Ситник заробив на 60 тисяч гривень більше, ніж в червні

Елена Новикова
Зарплата, НАБУ, Андрій Ситник
Артем Ситник. Фото НАБУ
Артем Ситник. Фото НАБУ

У липні зарплата директора Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артема Ситника, якого оригінально привітали з 41 днем ​​народження, склала 140 824 гривні.

Про це йдеться у відповіді НАБУ на запит Українських Новин.

Посадовий оклад Ситника склав 54 834 гривні, доплата за вислугу років - 21 933 гривні, доплата за роботу, пов'язану з доступом до державної таємниці, - 5 483 гривні, доплата за ранг - 347 гривень, надбавка як державному експерту з питань таємниць - 10 966 гривень, відпускні - 120 289 гривень.

Через обмеження зарплати (на час карантину) відповідно до закону про держбюджет на 2020 рік було вирахувано 73 032 гривні.

Після утримання податків і зборів він отримав 113 363 гривні.

Глава НАБУ Артем Сытник в июле заработалГлава НАБУ Артем Ситник в липні заробив 140 824 гривні. Відповідь на запит Українських Новин

Як повідомляли Українські Новини, Ситник пробуде у відпустці до 24 серпня до Дня Незалежності.

Крім того, зарплата Ситника за червень склала 80,6 тис. гривень. Після утримання податків і зборів він отримав 64 922 гривні.

Раніше повідомлялося про те, що зарплата директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника за квітень склав 151 213 гривень.

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