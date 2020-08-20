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20 августа 2020, четверг, 06:15 1024 Инфографика
Общество 2020-08-20T07:00:02+03:00
Українські Новини
Банки закроются на три дня: как будут работать финучреждения на длинных выходных

Банки закроются на три дня: как будут работать финучреждения на длинных выходных

Надежда Комендантова
День независимости, Ощадбанк, Банки, Приватбанк, Выходные
Приватбанк Фото: Приватбанк
Приватбанк Фото: Приватбанк

В эти выходные украинские банки закроются на три дня в связи с празднованием в Украине общегосударственного праздника Дня независимости

Об этом свидетельствует инфографика НБУ.

Ранее Национальный банк Украины утвердил календарь выходных дней, согласно которому в августе все финансовые учреждения страны будут закрыты на выходные с субботы по понедельник включительно. Банковские выходные, утвержденные Нацбанком, совпадают с общим графиком праздничных и выходных дней в Украине.

В период с 22 по 24 августа в стране будут продолжительные выходные, связанные с празднованием Дня Независимости Украины, который в этом году приходится на понедельник, 24 августа.

В этом году дополнительно к выходным дням в субботу и воскресенье добавится еще ряд выходных дней. Это связано с переносом праздничных дней, приходящихся на выходные, на следующий рабочий день. 

Дополнительный выходной, кроме 24 августа, будет еще в такие будние дни – 14 октября и 25 декабря

Инфографика: НБУИнфографика: НБУ

Как сообщали Українські Новини, на День Независимости в Киеве ветераны войны проведут Марш защитников Украины. Участники пройдут по бульвару Шевченко, улице Крещатик, Майдану Независимости и Европейской площади.


А мероприятия ко Дню Независимости в Киеве будут проходить с учетом карантинных мер. 

Также Кабмин приготовил график переноса рабочих дней на 2021 год. 

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