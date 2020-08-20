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20 августа 2020, четверг, 05:15 32
Финансы 2020-08-20T05:15:01+03:00
Українські Новини
Инфляция "съедает" зарплату. Как она рассчитывается и влияет на жизнь украинцев

Инфляция "съедает" зарплату. Как она рассчитывается и влияет на жизнь украинцев

Кира Молчанова
Цены, Инфляция, рост инфляции, Индекс потребительских цен
Инфляция. Фото: pixabay.com
Инфляция. Фото: pixabay.com

В июле этого года в Украине зафиксирована отрицательная инфляция. С другой стороны, покупатели замечают рост цен на разные товары. Однако не все изменения цен влияют на инфляцию. Об этом сообщает "Обозреватель".

Индекс потребительских цен рассчитывается из набора базовых прокатов и услуг. Каждому пункту из списка присваивают весовой коэффициент. Потом сравнивают цены между периодами с учетом региональных, сезонных и прочих особенностей.

Самые высокие коэффициенты имеют следующие продукты/услуги:

  • Хлеб – 3,043%;
  • Свинина – 3,04%;
  • Колбасы – 3,76%;
  • Табачные изделия – 3,23%;
  • Алкоголь – 4,872%;
  • Фармацевтическая продукция – 4,437%;
  • Топливо и масла – 3,15%;
  • Проезд в автодорожном городском транспорте -3,21%.

При этом совсем невысокие весовые коэффициенты имеют такие продукты/услуги:

  • Рис – 0,476%;
  • Мука – 0,449%;
  • Говядина – 0,242%;
  • Маргарин – 0,141%;
  • Ягоды – 0,229%;
  • Капуста – 0,35%;
  • Мед – 0,255%.

Кроме того, невысокие коэффициенты у круп, кефира, йогуртов, оливкового масла, винограда, арбузов, сухофруктов, огурцов, помидоров, лука, кондитерских изделий, одежды, обуви, бытовых товаров и прочего.

То есть чем меньше весовой коэффициент, тем меньше повышение цены на товар влияет на уровень инфляции. Например, ели повысится цена на муку, то на показателе инфляции это мало скажется, а если на хлеб (что вряд ли случится, ведь хлеб – это социально значимый продукт, цены на него контролируют), ото это усилит инфляцию.

Кроме того, для подсчета инфляции анализируют больше количество товаров. Многие люди даже не пользуются частью из них. Получается очень усредненная цифра. Условно, в ситуации, когда коммуналка растет, а цена бензина падает, инфляция может показать свое снижение.

Тем временем, неправильный расчет инфляции влияет на всех. На основе этого показателя происходит формирование государственного бюджета. А это означает: чем меньше уровень инфляции, тем меньше индексация зарплат, пенсий и социальных пособий.

Как сообщали Українські Новини, в то время, как НБУ ухудшил прогноз падения ВВП с 5% до 6% в 2020, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства прогнозирует рост ВВП на 4,6% при инфляции 7,3% в 2021 году.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства прогнозирует рост инфляции из-за эмиссии гривны.

Несмотря на ускорение, потребительская инфляция в июле находилась ниже целевого диапазона 5% ± 1 п.п. и оставалась меньшей по сравнению с прогнозом.

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