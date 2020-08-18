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18 августа 2020, вторник, 18:50 263
Экономика 2020-08-18T19:00:01+03:00
Українські Новини
Минэкономики прогнозирует рост инфляции из-за эмиссии гривны

Минэкономики прогнозирует рост инфляции из-за эмиссии гривны

Валерия Драгомирова
Инфляция, Минэкономики, Эмиссия гривны
Гривны. Фото: pixabay
Гривны. Фото: pixabay

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства прогнозирует рост инфляции из-за эмиссии гривны.

Об этом говорится в обзоре инфляции за июль, передают Українські Новини.

"В дальнейшем в течение 2020 ожидается постепенный рост платежеспособного спроса, что позволит получить (с несущественными колебаниями) сдержанные темпы потребительской инфляции, которые, учитывая комплекс сдерживающих факторов, будут меньше, чем прогнозировалось в начале года. Кроме того, на динамику инфляции также будет влиять усиление роли кредитного канала эмиссии денег, в т. ч. для поддержания бизнеса и внедрения антикризисных мер", - отмечается в документе.

При этом отмечается, что цены также будут расти из-за повышения составляющей себестоимости товара, учитывая понесенные в период карантина убытки и рост цен на мировом рынке.

Как сообщали Українські Новини, эксперты ухудшили прогноз снижения ВВП с 4,2% до 6% в 2020 году согласно консенсус-прогнозу, организованному Министерством экономического развития и торговли.

Кроме того, в июле потребительскую инфляцию сдерживало замедление роста цен на продукты питания. 

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