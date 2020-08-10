В июле в Украине зафиксирована отрицательная инфляция

В июле 2020 года базовый индекс потребительских цен составил -0,1%.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.

В январе-июне 2020 года базовый индекс потребительских цен повысился на 1,4%.

Базовая инфляция является субиндексом индекса потребительских цен.

Базовый ИПЦ (базовая инфляция) – часть инфляции, отражающая динамику свободных цен без учета позиций, цены на которые подвержены влиянию административного и сезонного факторов.

Как сообщало агентство, в июне 2020 года базовый индекс потребительских цен составил 0,0%.

В 2019 году базовый индекс потребительских цен повысился на 3,9%.

Государственный бюджет на 2020 год был пересмотрен, исходя из макроэкономического прогноза, который предусматривает рост потребительских цен на 11,6% (декабрь к декабрю) вместо ранее запланированных 5,5%.

Также в июле упали цены на одежду, обувь и еду - зато выросли на коммуналку и медицину.

Так, в то время, как НБУ ухудшил прогноз падения ВВП с 5% до 6% в 2020, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства прогнозирует рост ВВП на 4,6% при инфляции 7,3% в 2021 году