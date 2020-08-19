Десятинный переулок в Киеве стал пешеходным

Вслед за информацией, что в Киеве планируют установить памятник освободителю Крыма Петру Болбочану, стало известно о том, что Десятинный переулок стал пешеходным. Об этом сообщает Департамент транспортной инфраструктуры КГГА в Facebook. С сегодняшнего дня, 19 августа, нельзя заезжать на автомобиле и парковаться в Десятинном переулке. От улицы Владимирской до Пейзажной аллеи введена новая схема дорожного движения. "Такое решение принято для того, чтобы историческая часть Киева была комфортной для жителей и гостей столицы", – объясняют в КГГА. Также сообщается, что на этой локации будет работать эвакуатор. В Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА призывают не парковать там автомобили. Как сообщали Українські новини, на Новоконстантиновском путепроводе в Киеве частично ограничат движение. Также в Киеве частично ограничат движение на Южном мосту почти на два месяца. Кроме того, в связи со съемками фильма от Netflix с Жан-Клодом Ван Даммом в главной роли в августе в Киеве ограничат движение на нескольких улицах.