Десятинный переулок в Киеве стал пешеходным

Вслед за информацией, что в Киеве планируют установить памятник освободителю Крыма Петру Болбочану , стало известно о том, что Десятинный переулок стал пешеходным. Об этом сообщает Департамент транспортной инфраструктуры КГГА в Facebook.

С сегодняшнего дня, 19 августа, нельзя заезжать на автомобиле и парковаться в Десятинном переулке. От улицы Владимирской до Пейзажной аллеи введена новая схема дорожного движения.

"Такое решение принято для того, чтобы историческая часть Киева была комфортной для жителей и гостей столицы", – объясняют в КГГА.

Также сообщается, что на этой локации будет работать эвакуатор. В Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА призывают не парковать там автомобили.

Как сообщали Українські новини, на Новоконстантиновском путепроводе в Киеве частично ограничат движение.

Также в Киеве частично ограничат движение на Южном мосту почти на два месяца.

Кроме того, в связи со съемками фильма от Netflix с Жан-Клодом Ван Даммом в главной роли в августе в Киеве ограничат движение на нескольких улицах.

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