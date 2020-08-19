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  • В Киеве планируют установить памятник освободителю Крыма Петру Болбочану
19 августа 2020, среда, 16:33 331
Политика 2020-08-19T16:33:01+03:00
Українські Новини
В Киеве планируют установить памятник освободителю Крыма Петру Болбочану

В Киеве планируют установить памятник освободителю Крыма Петру Болбочану

Александр Савич
Киев, УНР, Открытие памятника, Петр Болбочан
Петр Болбочан. Фото: Історична правда
Петр Болбочан. Фото: Історична правда

Вслед за информацией о том, что в Мадриде появилась площадь Леси Украинки, стало известно, что в Киеве планируют установить памятник украинскому военному деятелю, освободителю Крыма от большевиков Петру Болбочану. Об этом сообщает Украинский институт национальной памяти в Twitter.

Открытие планируется 5 октября, в день рождения Петра Болбочана.

"Общественный союз "Музыкальный батальон" решил установить в Киеве, на улице Сечевых Стрельцов, в одноименном сквере памятник командующему Запорожского полка армии УНР, освободителю Крыма от большевиков Петру Болбочану.

Сам бюст уже отлит в бронзе, районные чиновники обещают принять памятник на баланс", – сообщает Історична правда.

Петр Болбочан родился 5 октября 1883 года. Полковник Армии УНР, командующий Крымской операцией 1918 года против большевиков, целью которой было свержение Советской власти в Крыму и установление украинской. 

В декабре 2015 года улица Командарма Каменева в Киеве была переименована в честь Петра Болбочана.

Улицы с его именем есть также во Львове, Луцке, Днепре, Житомире, Броварах, Харькове, Хмельницком, Сумах, Черновцах, Запорожье и Смеле.

Как сообщают Українські новини, у Зеленского передумали ставить памятник Каденюку за госсчет и ограничатся благотворительным взносом.

Также в Киеве открыли мемориал в честь Павла Шеремета.

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