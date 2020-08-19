В СБУ отрицают, что причастны к задержанию боевиков ЧВК "Вагнера"

Служба безопасности Украины опровергает информацию об участии службы в операции по задержанию боевиков частной военной компании "Вагнера", часть из которых воевали на Донбассе.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українськi Новини.

Служба безопасности подчеркивает, что не комментирует слухи, не поддерживает медийно-информационные операции врага и не участвует в публичном обсуждении различных фантастических сценариев.

"Однако, как исключение, отмечаем - данные об участии СБУ в, так называемой, "вагнеровской спецоперации" являются обычным фейком. А его первоисточником, подчеркиваем, больше недели назад было именно российское издание", - говорится в сообщении.

Также СБУ заявляет, что ни один сотрудник не принимал участия в разговорах боевиков с вербовщиком, которые якобы зафиксированы на аудиозаписях, поэтому титрование одного из участников разговоров, как "офицера СБУ", является домыслом и сознательной манипуляцией.

"Мы понимаем, что инициаторы таких информационных "вбросов" действуют по логике "несколько раз пересказанная ложь может кому-то показаться правдой". Поэтому призываем украинские СМИ и отдельных лидеров общественного мнения в погоне за сенсациями более внимательно относиться к информационной гигиены и не распространять слухов в пользу недружественных стран", - говорится в сообщении.

По данным СМИ, украинские спецслужбы готовили масштабную операцию по задержанию группы боевиков ЧВК "Вагнера", для чего выманили их в Беларусь.

Однако после того, как правоохранители доложили об этих планах Офису Президента, спецоперация провалилась.

Как сообщали Українськi Новини, в СМИ появились сообщения о причастности СБУ к задержанию боевиков частной военной компании "Вагнера", часть из которых воевали на Донбассе. Якобы после того, как силовики доложили об этих планах в Офис президента, спецоперация провалилась.

14 августа стало известно, что Беларусь передала России 32 боевиков "Вагнера", задержанных 29 июля.

Украина ожидала от Беларуси более взвешенного и юридически корректного решения по задержанным возле Минска боевикам, часть из которых воевали на Донбассе.

Президент Владимир Зеленский назвал выдачу "вагнеровцев" России несправедливым решением, последствия которого будут катастрофическими.

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