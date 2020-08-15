Будут трагические последствия: Зеленского возмутила передача Беларусью "вагнеровцев" России

Президент Владимир Зеленский предостерег Беларусь о возможных послествиях, к которые может привети решение Беларуси отдать России задержанных боевиков "Вагнера".

"Последствия этого решения будут трагическими. Мы понимаем, что "вагнеровцы" все равно вернутся к своему привычному занятию - распространению войны. Дай Бог, чтобы белорусской власти не пришлось и на своей территории получить еще один горящий, обескровленный Донбасс, создать который все эти "вагнеровцы" очень хорошо умеют", - написал они на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

Президент от отметил, что по его мнению это решение является странным, некорректным и неприемлемым в дружеских межгосударственных отношениях.

Также Зеленскитй осудил публичные заявления правительства Беларуси о якобы вмешательстве Украины во внутренние процессы в Беларуси.

Президент подчеркнул, что людей, которые действительно имеют отношение к безусловному вмешательству в дела как Беларуси, так и Украины, Беларусь демонстративно отдала третьей стороне.

"Это плохая история. История, в которой явно пренебрегли доверием, объективностью и адекватной оценкой негативных последствий", - подчеркнул глава государства.

Зеленский отметил, что бойцов частной военной компании "Вагнер" передали России, несмотря на имеющиеся договоренности о сугубо юридическом и объективном подходе к оценке этого дела.

Президент напомнил, что Офис генерального прокурора обращался в Генеральную прокуратуру Беларуси о выдаче задержанных Украине (всем задержанным, среди которых 9 украинских граждан, было сообщено о подозрении в участии в террористической организации по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса), однако белорусская сторона оставила обращение без ответа.

Кроме того, со стороны Украины были предприняты активные попытки по дипломатическим и личным каналам доказать Беларуси, почему было бы правильно и корректно пойти именно предложенным Украиной путем, но этого не произошло.

Зеленский считает такое решение несправедливым, а также не соответствующим духу отношений между Украиной и Беларусью, основанных на принципах уважения и взаимной помощи.

Как сообщали Українськi Новини, Офис генпрокурора направил в Генпрокуратуру Беларуси запросы о выдаче задержанных боевиков ЧВК "Вагнера".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал об еще одном отряде "российских боевиков" из частных военных компаний, который был переброшен на юг страны для дестабилизации ситуации.

У Зеленского заявили, что ожидали от Беларуси более взвешенного решения по боевикам Вагнера.