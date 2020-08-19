"Это выглядит как дезинформационная кампания". Ермак прокомментировал историю с "вагнеровцами"

Информация о том, что украинские спецслужбы якобы имели отношение к появлению и задержанию боевиков ЧВК "Вагнера" в Беларуси — это спланированная дезинформация.

Такой точки зрения придерживается руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. Об этом он рассказал в интервью LB.ua.

"Очевидно, что версия об участии украинских спецслужб в появлении российских боевиков-наемников в Беларуси накануне выборов появилась не в Украине, а в российских СМИ, а именно — в российской "Комсомольской правде" 6 августа. Это выглядит как хорошо продуманная и спланированная дезинформационная кампания", — сказал Ермак.

При этом комментировать спецоперации СБУ Ермак не может, поскольку они секрентные.

Также Ермак заявил, что это неправда, будто бы он предлагал перенести операцию из-за необходимости проведения переговоров с РФ по пленным.

Глава Офиса Президента добавил, что во внимание примут информацию, которая была распространена отдельными СМИ и в социальных сетях, о возможной причастности СБУ, ГУР и других государственных органов к процессуальному документированию появления российских наемников из числа граждан Украины на территории Беларуси.

Как сообщали Українськi Новини, Служба безопасности Украины опровергает появившуюся в СМИ информацию об участии службы в операции по задержанию боевиков частной военной компании "Вагнера", часть из которых воевали на Донбассе. Якобы после того, как силовики доложили об этих планах в Офис президента, спецоперация провалилась.

14 августа стало известно, что Беларусь передала России 32 боевиков "Вагнера", задержанных 29 июля.

Украина ожидала от Беларуси более взвешенного и юридически корректного решения по задержанным возле Минска боевикам, часть из которых воевали на Донбассе.

Президент Владимир Зеленский назвал выдачу "вагнеровцев" России несправедливым решением, последствия которого будут катастрофическими.

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