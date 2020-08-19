"Це виглядає як дезінформаційна кампанія". Єрмак прокоментував історію з "вагнерівцями"

Інформація про те, що українські спецслужби нібито мали відношення до появи та затримання бойовиків ПВК "Вагнера" в Білорусі - це спланована дезінформаційна кампанія.

Такої точки зору дотримується керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. Про це він розповів в інтерв'ю LB.ua .

"Очевидно, що версія про участь українських спецслужб в появі російських бойовиків-найманців в Білорусі напередодні виборів з'явилася не в Україні, а в російських ЗМІ, а саме - в російській "Комсомольской правде" 6 серпня. Це виглядає як добре продумана і спланована дезінформаційна кампанія", - сказав Єрмак.

При цьому коментувати спецоперації СБУ Єрмак не може, оскільки вони секретні.

Також Єрмак заявив, що це неправда, що нібито він пропонував перенести операцію через необхідність проведення переговорів з РФ щодо полонених.

Глава Офісу Президента додав, що до уваги візьмуть інформацію, яка була поширена окремими ЗМІ і в соціальних мережах, про можливу причетність СБУ, ГУР і інших державних органів до процесуального документування появи російських найманців з числа громадян України на території Білорусі.

Як повідомляли Українськi Новини, Служба безпеки України спростовує інформацію, що з'явилася в ЗМІ про участь служби в операції із затримання бойовиків приватної військової компанії "Вагнера", частина з яких воювали на Донбасі. Нібито після того, як силовики доповіли про ці плани в Офіс президента, спецоперація провалилася.

Затриманих бойовиків ПВК "Вагнера", частина з якиї воювала на Донбасі, Білорусь передала Росії.

В Офісі президента України повідомили, що з жалем сприймають рішення Білорусі віддати Росії затриманих бойовиків "Вагнера" й очікували більш коректного і зваженого рішення.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости