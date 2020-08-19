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19 августа 2020, среда, 12:30 427
Общество 2020-08-19T12:32:59+03:00
Українські Новини
Минздрав провел рекордное количество тестов на коронавирус за сутки

Минздрав провел рекордное количество тестов на коронавирус за сутки

Анна Рудык
Коронавирус, коронавирус в Украине, Тест на коронавирус, ПЦР-тесты
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

18 августа было проведено 19 591 исследование на коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), что на 29,6% больше по сравнению с предыдущими сутками, и 18 180 исследований методом иммуноферментного анализа (ИФА) на антитела к коронавирусу, что на 38% больше по сравнению с 17 августа.

Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"За предыдущие сутки в общем было проведено 37 771 тестирование, из них 19 591 методом ПЦР, а также 18 180 методом ИФА", - сказал он.

Всего с начала года было проведено 1 335 000 исследований на коронавирусную инфекцию методом ПЦР.

В вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья по состоянию на утро 19 августа поступило 2 361 сообщение о подозрении на COVID-19, а всего с начала 2020 года поступило 154 246 сообщений о подозрении на заболевание.

Как сообщали Українськi Новини, количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киевской области 18 августа по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 65 человек до 4 685, умерших - на 1 человека до 81.

Также в Украине новый рекорд по заболеваемости коронавирусом - почти 2 тыс. случаев за сутки. 

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