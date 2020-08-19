В Киевской области за сутки подтвердили 65 новых случаев COVID-19. Данные по районам

Количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киевской области 18 августа по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 65 человек до 4 685, умерших - на 1 человека до 81.

Об этом говорится в сообщении Киевской областной государственной администрации, передают Українські Новини.

"Официально подтверждено 4 685 случаев заболевания коронавирусом. В том числе у 407 детей и у 667 медицинских работников. За сутки подтверждено 65 новых случаев коронавирусной болезни (COVID-19), в том числе у 4 детей в возрасте от 9 месяцев до 14 лет и у 61 взрослого", - сказано в нем.

11 новых больных госпитализированы, остальные находятся на самоизоляции под наблюдением врачей.

За весь период эпидемии из общего количества подтвержденных случаев COVID-19 были госпитализированы и пребывают (пребывали) на стационарном лечении 797 больных, а на самоизоляции находятся 3 888.

"За сутки поступило сообщение о летальном случае у больного с подтвержденным COVID-19", - сказано в сообщении.

Всего в области выздоровели 3 212 человек, в том числе 278 детей.

Как сообщали Українськi Новини, 17 августа количество заболевших коронавирусом в Киевской области увеличилось на 66 человек до 4 620, умерших - на 1 человека до 80.



Тем временем в Украине новый рекорд по заболеваемости коронавирусом - почти 2 тыс. случаев за сутки.

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