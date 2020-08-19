подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
19 августа 2020, среда, 11:49 404
Общество 2020-08-19T12:30:02+03:00
Українські Новини
В Киевской области за сутки подтвердили 65 новых случаев COVID-19. Данные по районам

В Киевской области за сутки подтвердили 65 новых случаев COVID-19. Данные по районам

Валерия Драгомирова
Киевская область, Коронавирус, Коронавирус в Киевской области
Коронавирус. Фото: Depositphotos
Коронавирус. Фото: Depositphotos

Количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киевской области 18 августа по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 65 человек до 4 685, умерших - на 1 человека до 81.

Об этом говорится в сообщении Киевской областной государственной администрации, передают Українські Новини.

"Официально подтверждено 4 685 случаев заболевания коронавирусом. В том числе у 407 детей и у 667 медицинских работников. За сутки подтверждено 65 новых случаев коронавирусной болезни (COVID-19), в том числе у 4 детей в возрасте от 9 месяцев до 14 лет и у 61 взрослого", - сказано в нем.

11 новых больных госпитализированы, остальные находятся на самоизоляции под наблюдением врачей.

За весь период эпидемии из общего количества подтвержденных случаев COVID-19 были госпитализированы и пребывают (пребывали) на стационарном лечении 797 больных, а на самоизоляции находятся 3 888.

"За сутки поступило сообщение о летальном случае у больного с подтвержденным COVID-19", - сказано в сообщении.

Всего в области выздоровели 3 212 человек, в том числе 278 детей.

Как сообщали Українськi Новини, 17 августа количество заболевших коронавирусом в Киевской области увеличилось на 66 человек до 4 620, умерших - на 1 человека до 80.


Тем временем в Украине новый рекорд по заболеваемости коронавирусом - почти 2 тыс. случаев за сутки. 

Больше новостей о: Киевская область Коронавирус Коронавирус в Киевской области

"Спасибо, что никого не посадил, братан!". Сытника оригинально поздравили с 41 днем рождения
Больше половины областей и Киев не готовы ослабить карантин, — МОЗ
Новости
Завтра МОЗ может пересмотреть карантин в 13 областях. Кто рискует попасть в "красную зону" 12:51
Минздрав провел рекордное количество тестов на коронавирус за сутки 12:30
Коронавирус. Фото: Depositphotos
Больше половины областей и Киев не готовы ослабить карантин, — МОЗ 12:29 Инфографика
Пытался напугать. В Каменском мужчина стрелял по детям из окна квартиры 12:03
Рубль начал падать. Курс российской нацвалюты на 19 августа 12:00
больше новостей
Для высокой пенсии нужен большой стаж: как подтвердить годы работы без записи в трудовой 05:30 Инфографика
Запасы раннего картофеля заканчиваются. Почем картошка на рынке 05:32 Инфографика
Суд начнет судить тещу Притулы 20 августа 19:26
Александр Цебрий. Фото:
Массовый приезд хасидов. Мэр Умани ждет Зеленского под ОП с раскладным стульчиком и спальным мешком 16:50
Нацбанк снова повысил курс гривны. Почем валюта в среду 05:15
больше новостей
Максим Ткачук. Фото: Facebook/Макс Ткачук
НОТУ отказала в участии в детском "Евровидении" мальчику, спевшему "Смуглянку" 19:02 Документ
Для высокой пенсии нужен большой стаж: как подтвердить годы работы без записи в трудовой 05:30 Инфографика
В КГГА рассказали, что средняя зарплата киевлян к 2023 году будет почти 23 тыс. гривен 18:12
МИД договаривается с Китаем об отмене туристических виз для украинцев 13:59
Дубинский призвал Зеленского уволить Аласанию из-за недопуска мальчика-сироты к детскому "Евровидение-2020" 15:05
больше новостей
"Укрзализныця" назначила дополнительные поезда ко Дню Независимости
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok