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21 июля 2020, вторник, 08:30 433
СМИ 2020-07-21T09:00:01+03:00
Українські Новини
Убийство Шеремета: в ООН призвали обеспечить беспристрастное расследование

Убийство Шеремета: в ООН призвали обеспечить беспристрастное расследование

Анна Рудык
ООН, Убийство Павла Шеремета, Павел Шеремет, убийство журналистов
Журналист Павел Шеремет. Фото:
Журналист Павел Шеремет. Фото: "Радио Свобода"

В ООН призвали власти обеспечить ответственность за убийство известного украинского журналиста Павла Шеремета, которое произошло 4 года назад, с соблюдением всех гарантий эффективного и беспристрастного расследования и справедливого судебного разбирательства для подозреваемых. Об этом говорится в сообщении Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Facebook.

Так, в сообщении отмечается, что убийства и насильственные нападения на журналистов должны прекратиться.

В ООН подчеркивают, что в связи с пандемией COVID-19 были введены ограничения на доступе в помещения судов. Однако, международные стандарты прав человека требуют, чтобы судебные заседания были открытыми, если нет особой причины для их закрытия.

"Мы призываем суд обеспечить доступ к заседаниям журналистам и всем заинтересованным представителям общественности, в том числе при помощи онлайн-трансляции заседаний. Кроме того, протестующие, которые поддерживают подозреваемых, угрожали и нападали в присутствии полиции на некоторых журналистов, освещающих процесс по этому делу. Мы призываем органы власти обеспечить безопасность в судах и привлечь виновных лиц к ответственности", - отметили в ООН.

Как сообщали Українські Новини, в четвертую годовщину гибели Павла Шеремета в Киеве открыли мемориал журналиста.

Тем временем за дело об убийстве журналиста Павла Шеремета отвечает Арсен Аваков. 

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