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  • Нашли банку и решили съесть содержимое. В Харьковской области четверо детей отравились крысиным ядом
18 августа 2020, вторник, 22:50 247
Происшествия 2020-08-18T23:15:01+03:00
Українські Новини
Нашли банку и решили съесть содержимое. В Харьковской области четверо детей отравились крысиным ядом

Нашли банку и решили съесть содержимое. В Харьковской области четверо детей отравились крысиным ядом

Кира Молчанова
Отравление, Полиция, Харьковская область, Яд, Отравление детей
Яд. Иллюстрация:pixabay.com
Яд. Иллюстрация:pixabay.com

В селе Липцы под Харьковом четверо детей 2, 5, 6 и 8 лет отравились крысиным ядом, который нашли дома и решили попробовать.

Об этом сообщил директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктор Забашта, передает Kharkiv Today.

Всех четверых доставили в токсикологическое отделение областной детской клинической больницы.

"Дети из трех семей, они гуляли на улице нашли этот яд крысиный, съели. Легкая степень у всех четверых. С тремя мамами их госпитализировали в областную детскую клиническую больницу", - сообщил Забашта.

Позже полиция уточнила, что банку с ядом дети нашли дома у одного из них. Содержимое банки они решили съесть в процессе игры. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента.

Как сообщали Українські Новини, с начала текущего года 48 человек отравились дикорастущими грибами, 1 человек умер.

в МОЗ напомнили, что делать, если отравился грибами и подчеркнули, что грибное отравление – одно из опаснейших.

Отмечается, что под Киевом грибной сезон начался еще в мае.

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