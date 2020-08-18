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18 августа 2020, вторник, 16:53 97
Экономика 2020-08-18T18:30:02+03:00
Українські Новини
НБУ продолжает повышать курс гривны. Курс валют на среду

НБУ продолжает повышать курс гривны. Курс валют на среду

Валерия Драгомирова
Курс гривны, НБУ, Курс валют, Нацбанк, Доллар, курс доллара
Курс доллара.
Курс доллара.

И пока доллар и евро в обменниках подешевели, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 19 августа, на 7,64 коп. до 27,2297 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 18 августа, на 4,13 коп. до 27,3061 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 35,9282
1 доллар США 27,2297
1 швейцарский франк 30,1530
10 иен 2,5840
10 российских рублей 3,7286
1 евро 32,4973


Как сообщали Українські Новини, третью неделю подряд доллар в обменниках продолжает падать

Также министр финансов Сергей Марченко рассказал, ждать ли в Украине доллар по 30. Пока Марченко не видит предпосылок для достижения курса в Украине по 30 UAH/USD. 

Кроме того, как пандемия COVID-19 отразится на курсе доллара. Средний обменный курс гривны в 2020 году будет 27. 

Тем временем в НБУ рассказали, кто относится к категории "политически значимые лица", и почему их операции проверяют банки. 

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