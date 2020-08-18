НБУ продолжает повышать курс гривны. Курс валют на среду

И пока доллар и евро в обменниках подешевели, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 19 августа, на 7,64 коп. до 27,2297 UAH\/USD.Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 18 августа, на 4,13 коп. до 27,3061 UAH\/USD.Официальные курсы гривны к иностранным валютам: Официальный курс 1 фунт стерлингов 35,9282 1 доллар США 27,2297 1 швейцарский франк 30,1530 10 иен 2,5840 10 российских рублей 3,7286 1 евро 32,4973 Как сообщали Українські Новини, третью неделю подряд доллар в обменниках продолжает падать. Также министр финансов Сергей Марченко рассказал, ждать ли в Украине доллар по 30. Пока Марченко не видит предпосылок для достижения курса в Украине по 30 UAH\/USD. Кроме того, как пандемия COVID-19 отразится на курсе доллара. Средний обменный курс гривны в 2020 году будет 27. Тем временем в НБУ рассказали, кто относится к категории "политически значимые лица", и почему их операции проверяют банки.