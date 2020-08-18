НБУ продолжает повышать курс гривны. Курс валют на среду

НОТУ отказала в участии в детском "Евровидении" мальчику, спевшему "Смуглянку" 19:02 Документ

Показатель зарплаты для расчета пенсий в Украине вырос: как и у кого изменятся выплаты 05:30 Инфографика

Правила для начала нового учебного года: как и при каких условиях начнут обучение в Украине 07:05

В "Слуге народа" предлагают перенести ТКГ из Беларуси в другую страну 23:26