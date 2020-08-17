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17 августа 2020, понедельник, 11:03 69
Экономика 2020-08-17T11:03:36+03:00
Українські Новини
НБУ нарастил покупку валюты на межбанке в 5,6 раза

НБУ нарастил покупку валюты на межбанке в 5,6 раза

Надежда Комендантова
Нацбанк, Межбанк, покупка валюты, валюта межбанк
Валюта. Фото: pixabay
Валюта. Фото: pixabay

Национальный банк, в котором заявили, что сохранится плавающий курс гривны, в период с 10 по 14 августа купил на межбанковском валютном рынке 223 млн долларов, что в 5,6 раза больше, чем неделей ранее (40 млн долларов).

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

НБУ купил 223 млн долларов по единому курсу.

С начала года по единому курсу куплено 3 799,4 млн долларов, а продано – 2 287,7 млн долларов.

Используя Matching, НБУ с начала года купил 478,5 млн долларов, а продал - 734 млн долларов.

Всего с начала года куплено 4 277,9 млн долларов, а продано – 3 291,8 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в 2018 году НБУ купил на межбанке 3 173,78 млн долларов, продал – 1 801,82 млн долларов. В 2019 году Нацбанк купил на межбанковском валютном рынке 8 462,6 млн долларов, продал – 529,23 млн долларов.

Тем временем, эксперты считают, что курс доллара в 2020 будет расти.

Также министр финансов Сергей Марченко рассказал, ждать ли в Украине доллар по 30

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