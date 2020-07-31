Украину поделили на "зоны". С 1 августа Киев оказался в "зеленой"

Киев с 1 августа попал в "зеленую" зону по эпидемиологической ситуации.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге по результатам заседания Комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, передают Українськi Новини.

В частности, он перечислил 8 регионов, которые не попадают в "зеленую" зону и в их числе не было Киева.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров продлил адаптивный карантин до 31 августа и при этом решил разделить регионы на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны в зависимости от эпидситуации.

В "зеленой" зоне обязательно использование масок или респираторов в общественных зданиях, проведение массовых мероприятий ограничено в расчете не более 1 посетителя на 5 кв. м, сохраняется ограничение перевозок пассажиров в общественном транспорте в пределах количества сидячих мест.

Переход между зонами будет осуществляться при превышении критериев в течении 5 дней подряд.

Кроме того, за тем, где какая зона находится можно следить онлайн с помощью карты.

Как сообщали Українські Новини, "Красный уровень" эпидемической опасности распространения COVID-19 c 3 августа будет установлен в Луцке, Тернополе и в Кицманском районе Черновицкой области.

30 июля количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 1 090 до 69 884, количество умерших от заболевания - на 20 человек до 1 693 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев снизилось на 8,9%, количество новых летальных случаев - на 13%.