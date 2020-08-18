Обама опубликовал свой плейлист лета-2020. Что слушает бывший президент США

Вслед за видео с индонезийским блогером, который смотрит в одну точку более 2 часов , и которое посмотрело около 3 млн человек, стало известно о том, какую музыку чаще всего слушал этим летом бывший президент Соединенных Штатов Америки Барак Обама. Об этом он написал в Twitter.

Обама сообщил, что этим летом он провел много времени с семьей, слушая музыку вместе.

Также он прикрепил к сообщению две картинки с перечнем исполнителей и песен, которые чаще других звучали в его доме, и которые ему особенно нравятся.

Плейлист Барака Обамы лета-2020. Скриншот: twitter/BarackObama

Продолжение плейлиста Барака Обамы лета-2020. Скриншот: twitter/BarackObama

"Надеюсь, вам понравится", – написал Обама.

Менее чем за сутки пост бывшего президента США набрал 18 тысяч лайков и 40 тысяч репостов.

Вот некоторые из песен, которые попали в список композиций от Барака Обамы.

Как сообщали Українські новини, украинская телеведущая в месяц получает больше, чем 2 годовые зарплаты президента США.

Кроме того, Netflix снимает в Украине боевик с Жан-Клодом Ван Даммом.

Также украинские музыканты объединились в профсоюз.

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