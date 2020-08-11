Артисты объединились в профсоюз

Вслед за легализацией в Украине игорного бизнеса , стало известно о создании профсоюза для работников музыкальной индустрии. Он получил название "Украинский музыкальный профсоюз". Об этом сообщается на официальной странице профсоюза в Facebook.

Идея создания профсоюза появилась в декабре прошлого года на встрече инициативной группы с представителями власти, среди которых были также и главы профильных комитетов Верховной Рады.

"Карантинные ограничения ускорили объединение всей музыкальной индустрии. И уже в июне 2020 года были проведены первые учредительные сборы. Представители 16-ти областных организаций согласовали устав и создание "Всеукраинского профессионального союза работников музыкальной индустрии" и избрали членов правления и наблюдательного совета Профсоюза", – сказано в сообщении на странице профсоюза.

Таким образом теперь представители музыкальной индустрии смогут вести прямой диалог с властью страны.

Главой профсоюза стал продюсер Михаил Ясинский, а его заместителем Анна Степаненко.

Одним из членов правления профсоюза стала известная певица Оля Полякова.

Оля Полякова, Михаил Ясинский и Анна Степаненко на сборах профсоюза. Фото: facebook/musprofspilka

Целью создания профсоюза называют улучшение работы музыкального рынка и его интеграция в жизнь Украины, а также выход в Европу.

"Речь идет о развитии авторской и исполнительской школы, создании социальных лифтов, увеличение рабочих мест, противодействии творческой эмиграции и оттока зрительских денег за границу, открытии новых рынков не в ущерб, а с пользой для Украины, украинских граждан и украинской экономики", – говорят в профсоюзе.

Первым шагом профсоюза стало обращение в Верховную Раду с предложением о создании профильного подкомитета музыкальной индустрии. Обращение обещают рассмотреть уже в сентябре.

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