подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
29 июля 2020, среда, 19:00 3842
Общество 2020-07-29T19:25:30+03:00
Українські Новини
Украинская телеведущая в месяц получает больше, чем 2 годовые зарплаты президента США

Украинская телеведущая в месяц получает больше, чем 2 годовые зарплаты президента США

Александр Савич
Шоу-бизнес, Налоги, Телеведущая, селебритиз
Налоговый кодекс. Фото: socportal.info
Налоговый кодекс. Фото: socportal.info

После информации о количестве миллионеров в Киеве, стало известно о доходах, которые задекларировали украинские селебритиз. За год звезды шоу бизнеса, популярные ведущие и спортсмены суммарно заработали около 766 млн гривен. Об этом сообщает официальный портал налоговой службы.

Публичными лицами по результатам прошедшего года было задекларировано к оплате налогов на сумму свыше 56 млн гривен, а также почти 7 млн военного сбора.

"Большинство известных людей, которые занимаются артистической и художественной деятельностью, зарегистрированные в рамках такой деятельности частными предпринимателями, однако законодательством предусмотрены случаи, когда и они подают декларации об имущественном состоянии и доходах", – говорится в заявлении налоговой службы.

Рекордсменами, которые задекларировали самые большие суммы доходов стали: телевизионная ведущая (261,6 млн гривен), футболист (24,5 млн гривен) и певец (15,3 млн гривен).

Налоговая не назвала ни фамилии ведущей, ни телеканала, на котором она работает. Если весь задекларированный ею доход является зарплатой или гонораром, то ежемесячно ей платят более 21 млн грн или $800 тысяч. Для сравнения - годовая зарплата президента США составляет $400 тыс. То есть украинская телеведущая задекларировала ежемесячный доход, который в 2 раза превышает годовую зарплату президента США.

скриншот с сайта налоговой

Как сообщали Українські новини, Порошенко задекларировал более 1 млн гривен расходов после информации о полете в Турцию.

Новый глава Нацбанка Кирилл Шевченко получал в Укргазбанке более 1 млн гривен зарплаты в месяц.

Больше новостей о: Шоу-бизнес Налоги Телеведущая селебритиз

Легендарный Боб Дилан завтра выпустит новый альбом...
Легальным сельхозпроизводителям не стоит бояться з...
Как привести здоровье в порядок и избавиться от ли...
​Посмертное фото дочери Уитни Хьюстон продано за 1...
Минус 10 лет. У Шмыгаля планируют достичь ВВП 2013 года к 2023 году
Одиноким пенсионерам старше 80 лет назначили ежемесячное пособие
Новости
В Киеве уснувший за рулем мужчина устроил ДТП. Фото: Патрульна поліція Києва
В Киеве уснувший водитель устроил ДТП. Пострадали двое несовершеннолетних 20:07
Сотрудник ЦИК заболел коронавирусом: подать кандидатуру на выборы можно только по записи 20:00
Названо имя убитого в Мерседесе под Пирятином. Фото: Телеграмм
Убитый в Mercedes под Пирятиным мужчина является известным в преступном мире, – СМИ 19:53
Федине вручили обвинительный акт об угрозах в адрес Зеленского 19:50
Таиланд продлил чрезвычайное положение до конца лета из-за коронавируса 19:33
больше новостей
Танк Аль Халид-I (Tank Al Khalid-I). Фото: The Dispatch News Desk (DND)
В рамках Украино-Пакистано-Китайского контракта армии ИРП передана партия танков нового поколения 06:45 Видео
Половина Киева осталась без света из-за аварийного отключения 20:24
Солдат произнес речь на фоне РПГ. Скриншот видео
Воин на передовой записал обращение к протестующим из-за перемирия 23:42
Возможен доллар по 28,5 и выше. Эксперты рассказали, что ждать от курса в ближайшее время 06:03
Из зарплаты министра соцполитики Лазебной вычли 20 тысяч гривен в июне 06:30 Документ
больше новостей
Следователи потеряли материалы дела о студентах, избитых на Майдане в 2013 20:52
Солдат произнес речь на фоне РПГ. Скриншот видео
Воин на передовой записал обращение к протестующим из-за перемирия 23:42
Выборы мэра Киева: Пальчевский заказал фейковый рейтинг, – Наумович 16:46
Против и. о. директора ГБР Соколова открыли дело о возможной коррупции 18:48 Документ
Танк Аль Халид-I (Tank Al Khalid-I). Фото: The Dispatch News Desk (DND)
В рамках Украино-Пакистано-Китайского контракта армии ИРП передана партия танков нового поколения 06:45 Видео
больше новостей
В Украине хотят ввести официальный email для всех юрлиц
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok