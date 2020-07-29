Украинская телеведущая в месяц получает больше, чем 2 годовые зарплаты президента США

После информации о количестве миллионеров в Киеве , стало известно о доходах, которые задекларировали украинские селебритиз. За год звезды шоу бизнеса, популярные ведущие и спортсмены суммарно заработали около 766 млн гривен. Об этом сообщает официальный портал налоговой службы.

Публичными лицами по результатам прошедшего года было задекларировано к оплате налогов на сумму свыше 56 млн гривен, а также почти 7 млн военного сбора.

"Большинство известных людей, которые занимаются артистической и художественной деятельностью, зарегистрированные в рамках такой деятельности частными предпринимателями, однако законодательством предусмотрены случаи, когда и они подают декларации об имущественном состоянии и доходах", – говорится в заявлении налоговой службы.

Рекордсменами, которые задекларировали самые большие суммы доходов стали: телевизионная ведущая (261,6 млн гривен), футболист (24,5 млн гривен) и певец (15,3 млн гривен).

Налоговая не назвала ни фамилии ведущей, ни телеканала, на котором она работает. Если весь задекларированный ею доход является зарплатой или гонораром, то ежемесячно ей платят более 21 млн грн или $800 тысяч. Для сравнения - годовая зарплата президента США составляет $400 тыс. То есть украинская телеведущая задекларировала ежемесячный доход, который в 2 раза превышает годовую зарплату президента США.

скриншот с сайта налоговой

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Новый глава Нацбанка Кирилл Шевченко получал в Укргазбанке более 1 млн гривен зарплаты в месяц.