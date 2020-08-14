Видео с блогером, который смотрит в одну точку более 2 часов, посмотрело почти 3 млн человек

10 июля индонезийский видеоблогер, чей канал в Youtube называется "sobat miskin official", загрузил ролик, в котором он на протяжении 2 часов 20 минут и 52 секунд неподвижно сидит перед камерой, смотрит в одну точку и ничего не делает.

На сегодняшний день видео набрало почти 3 млн просмотров.

Позже видеоблогер объяснил, что хотел снять такой ролик длительностью до 10 минут, но настолько увлекся, что получилось просидеть на месте более 2 часов.

Раньше на канале "sobat miskin official" были видео из жизни блогера, в которых он рассказывал, например, о разном индонезийском фастфуде и газированных напитках. Видео собирали по несколько тысяч просмотров.

Сейчас на канале sobat miskin official более 36 тысяч подписчиков.

В комментариях к ролику пользователи Youtube удивляются тому, что видео с никому неизвестным парнем, который ничего не делает, может набрать такое большое количество просмотров.

А один комментатор, видимо в шутку, просит записать сто часовую версию этого ролика, так как он устал нажимать на кнопку "воспроизвести снова".

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