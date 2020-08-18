Жара по всей территории Украины, сильные дожди в Карпатах: прогноз погоды на среду

В то время, как в предспоследнюю неделю августа в Украину вернулась жара, в среду 19 августа в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +16…+18 градусов, днем +29…+31 градус.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, кратковременный дождь (ночью местами), кое-где грозы, ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18 градусов, днем +22…+27 градусов.

В Карпатах ночью умеренный дождь, днем сильный дождь, температура ночью +11…+16 градусов, днем +14…+19 градусов.

В Моршине ночью местами кратковременный дождь, днем кратковременный дождь, температура ночью +15…+17 градусов, днем +23…+25 градусов.

В Трускавце ночью местами кратковременный дождь, днем кратковременный дождь, температура ночью +13…+15 градусов, днем +22…+24 градуса.

В Сваляве ночью кратковременный дождь, днем сильные дожди, температура ночью +15…+17 градусов, днем +23…+25 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18 градусов, днем +27…+32 градуса.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18 градусов, днем +27…+32 градуса.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +11…+16 градусов, днем +27…+32 градуса.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +14…+19 градусов, днем +28…+33 градуса.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +14…+19 градусов, днем +28…+33 градуса.

В Ялте без осадков. Температура ночью +16…+18 градусов, днем +30…+32 градуса.

18 августа на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +22…+25 градусов, в Днепре возле Киева +22 градуса.

Погода 19 августа от Укргидрометцентра.

Ранее Українські Новини писали, какой будет погода в предпоследнюю неделю августа.

Тем временем синоптик дал предварительный прогноз на осень.

Также метеорологи предостерегают, что в дальнейшем стихия будет бушевать все чаще из-за глобального потепления.

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