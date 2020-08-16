В Украину возвращается жара. Какой будет погода в начале недели

И пока в Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, 17 августа в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 3-8 м\/с. Температура воздуха ночью +13…+15 градусов, днем +27…+29 градусов. Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр. На западе Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, ветер юго-восточный, 3-8 м\/с. Температура воздуха ночью +10...+15 градусов, днем +24...+29 градусов. В Карпатах кратковременный дождь, температура воздуха ночью +10...+15 градусов, днем +15…20 градусов. В Моршине ночью без осадков, днем кратковременный дождь, температура воздуха ночью +13...+15 градусов, днем +25...+27 градусов. В Трускавце ночью без осадков, днем кратковременный дождь, температура воздуха ночью +12...+14 градусов, днем +25...+27 градусов. В Сваляве кратковременный дождь, температура воздуха ночью +14...+16 градусов, днем +25...+27 градусов. На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 3-8 м\/с. Температура воздуха ночью +10...+15 градусов, днем +25...+30 градусов. В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 3-8 м\/с. Температура воздуха ночью +10...+15 градусов, днем +25...+30 градусов. На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 3-8 м\/с. Температура воздуха ночью +10...+15 градусов, днем +25...+30 градусов. На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м\/с. Температура воздуха ночью +11...+16 градусов, днем +25...+30 градусов. В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 3-8 м\/с. Температура воздуха ночью +12...+17 градусов, днем +27...+29 градусов. В Ялте без осадков, температура ночью +15...+17 градусов, днем +27...+29 градусов. 16 августа в 9:00 температура воды в Черном и Азовском морях составляла +23...+25 градусов, в Днепре в пределах Киева +21 градус. Прогноз погоды. Карта: Укргидрометцентр Ранее Українські Новини писали, какой будет погода в предпоследнюю неделю августа.Тем временем синоптик дал предварительный прогноз на осень.