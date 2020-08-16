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16 августа 2020, воскресенье, 13:48 610 Карта
Жизнь 2020-08-16T14:00:01+03:00
Українські Новини
В Украину возвращается жара. Какой будет погода в начале недели

В Украину возвращается жара. Какой будет погода в начале недели

Валерия Драгомирова
Погода, Жара, Прогноз погоды, погода в Украине, тепло, погода в августе
Лето. Фото: Валерия Назаренко
Лето. Фото: Валерия Назаренко

И пока в Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, 17 августа в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13…+15 градусов, днем +27…+29 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +10...+15 градусов, днем +​​24...+29 градусов.

В Карпатах кратковременный дождь, температура воздуха ночью +10...+15 градусов, днем +15…20 градусов.

В Моршине ночью без осадков, днем кратковременный дождь, температура воздуха ночью +13...+15 градусов, днем ​​+25...+27 градусов.

В Трускавце ночью без осадков, днем кратковременный дождь, температура воздуха ночью +12...+14 градусов, днем ​​+25...+27 градусов.

В Сваляве кратковременный дождь, температура воздуха ночью +14...+16 градусов, днем ​​+25...+27 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +10...+15 градусов, днем +25...+30 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +10...+15 градусов, днем +​​25...+30 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +10...+15 градусов, днем +25...+30 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +11...+16 градусов, днем +25...+30 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +12...+17 градусов, днем +​​27...+29 градусов.

В Ялте без осадков, температура ночью +15...+17 градусов, днем +27...+29 градусов.

16 августа в 9:00 температура воды в Черном и Азовском морях составляла +23...+25 градусов, в Днепре в пределах Киева +21 градус.

Прогноз погоды. Карта: УкргидрометцентрПрогноз погоды. Карта: Укргидрометцентр

Ранее Українські Новини писали, какой будет погода в предпоследнюю неделю августа.

Тем временем синоптик дал предварительный прогноз на осень.

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