Спека по всій території України, сильні дощі в Карпатах: прогноз погоди на середу

У той час, як в передостанній тиждень серпня в Україну повернулася спека, в середу 19 серпня в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +16 ... +18 градусів, вдень +29 ... +31 градус.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, короткочасний дощ (вночі місцями), подекуди грози, вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +13 ... +18 градусів, вдень +22 ... +27 градусів.

У Карпатах вночі помірний дощ, вдень сильний дощ, температура вночі +11 ... +16 градусів, вдень +14 ... +19 градусів.

У Моршині вночі місцями короткочасний дощ, вдень короткочасний дощ, температура вночі +15 ... +17 градусів, вдень +23 ... +25 градусів.

У Трускавці вночі місцями короткочасний дощ, вдень короткочасний дощ, температура вночі +13 ... +15 градусів, вдень +22 ... +24 градуси.

У Сваляві вночі короткочасний дощ, вдень сильні дощі, температура вночі +15 ... +17 градусів, вдень +23 ... +25 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +13 ... +18 градусів, вдень +27 ... +32 градуси.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +13 ... +18 градусів, вдень +27 ... +32 градуси.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +11 ... +16 градусів, вдень +27 ... +32 градуси.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +14 ... +19 градусів, вдень +28 ... +33 градуси.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +14 ... +19 градусів, вдень +28 ... +33 градуси.

У Ялті без опадів. Температура вночі +16 ... +18 градусів, вдень +30 ... +32 градуси.

18 серпня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +22 ... +25 градусів, в Дніпрі біля Києва +22 градуси.

Погода 19 серпня від Укргідрометцентру

Як повідомляли Українські Новини, на Західній Україні очікуються сильні дощі, й рятувальники попереджають про можливі підтоплення і зсуви.

Тим часом синоптики дали попередній прогноз на осінь – на зміну теплому вересню прийде аномально холодний жовтень.

Також синоптики дали довгостроковий прогноз, попередивши про аномальну спеку та небезпечні стихійні явища.

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