Путешествие в Китай. Часть 1: Еда

Корреспонденту Українських Новин, посчастливилось побывать в трехнедельном пресс-туре по Китаю и исследовать жизнь Пекина, Шанхая и южной провинции Хунань.

За это время мне удалось не только посетить Великую Китайскую стену, но и прогуляться по всемирному финансовому центру, узнать, что такое современный колхоз, увидеть чайные плантации и рисовые поля. Также я смогла понаблюдать за процессом кинопроизводства и изготовления пиротехники, и даже заглянуть на атомную электростанцию и потренироваться в центре обучения пилотов. А под руководством мастера каллиграфии я написала свои первые иероглифы!

И вот, когда настало время поделиться опытом, я решила не рассказывать обо всем сразу и не перетруждать читателей столь разнородной информацией. Послушав по приезду, о чем меня расспрашивали друзья, я пришла к заключению, что все разнообразие вопросов о Китае сводится к трем темам: о еде, о людях, и о плюсах/минусах.

Сегодня мы публикуем первую из трех частей заметок о Поднебесной – о китайской еде.

Какова китайская еда на вкус?

Слово spicy (англ. – пикантный, острый) звучало на протяжении моей поездки чаще всего. Еда в Китае действительно адски острая.

Без перца чили здесь не обходиться почти ни одно блюдо.

Если пытаться избегать этого ингредиента и выбрать, казалось бы, безобидный овощной салатик, то выяснится, что и он заправлен, хоть и предательски бесцветным, но настолько острым соусом, что пламени изо рта позавидует любой китайский дракон.

При этом сами китайцы признаются, что тоже страдают от обилия пряностей. Но что поделаешь – найти другую еду тут сложно.

Самая острая китайская кухня – в провинциях Сычуань и Хунань. Пикантность блюд в Пекине считается по местным меркам средней.

В свою очередь в Шанхае гордятся тем, что их кухня наиболее напоминает европейскую. Блюда тут готовят не острыми, преимущественно из морепродуктов и зелени. Но повара впадают в другую крайность – делают любую еду слишком сладкой.

Китайцы добавляют перец чили почти во все блюда. Фото: Мехди Джалили

Еще одна черта китайской еды – она очень жирная.

Иностранцам часто не нравится украинская кухня из-за обилия масла, сала и жира. Но поверьте, в сравнении с китайкой, наша еда – диетическая.

Во время готовки китайцы используют дикое количество растительного масла. Во многих блюдах сложно распробовать какие-либо ингредиенты, ведь на вкус чувствуется только растопленный жир со специями.

Китайская еда чрезвычайно жирная, ведь готовится в нереальном количестве масла. Фото: Мехди Джалили

У нас считается, что все азиаты стройные, едят мало и исключительно полезную пищу. На самом деле китайцы едят очень много и, соответственно, вполне упитаны (особенно – мужчины).

В Китае принято подавать невероятное количество блюд, а порции – намного больше, чем вы сможете съесть.

Если семья или компания собирается на ужин, то за традиционным круглым вращающимся столом будет от 10 до 20 блюд (различные супы, рис, лапша, несколько видов мяса, рыбы и десертов) и каждое из них посетители обязательно отведают.

Кстати, вставать из-за стола, пока все не окончат трапезу тут не принято. Сами китайцы шутят: кто первый встанет – тот и оплатит счет.

Традиционный для Китая круглый вращающийся стол. Фото: Мехди Джалили

У изобилия китайской гастрономии есть и обратная сторона. Из-за большого количества отходов после еды, а также специфики ее приготовления Китай славится в плохом смысле этого слова ужасным запахом.

Но придержим детали о китайских "ароматах" на потом. Им будет посвящено внимание в заключительной части рассказа – о достоинствах и недостатках Китая.

В Китае заведения общественного питания на каждом шагу, из-за чего страна "славится" неприятным запахом. Фото: Мехди Джалили

Вилки к столу тут могут принести только в дорогих ресторанах. В заведениях попроще их скорее всего не будет, даже если попросите. Поэтому перед поездкой лучше потренироваться есть палочками. Тем более что китайцам очень приятно, когда иностранец свободно ими орудует.

Если после килограммов съеденных дома суши вы считаете себя асом в этом деле, то поверьте, в Китае вам придется усомниться в своих возможностях.

Некоторые блюда слишком большие, чтобы их можно было удержать палочками, но нож к ним не подают. Руками их тоже не возьмешь – чересчур жирные. Также надо быть очень изворотливым, чтобы ухватить скользкими круглыми палочками такую же скользкую и круглую еду, к тому же очень маленькую.

Но не расстраивайтесь, несколько раз я лично наблюдала за тем, как сами китайцы с невозмутимым лицом тщетно пытались дюжину раз подряд поймать какой-то упрямый кусочек в своей тарелке.

Китайцы едят палочками. В большинстве заведений вилок не найдется, даже если попросить. Фото: Мехди Джалили

Каких продуктов в Китае нет?

Об этом ходит много слухов и стереотипов. Один из них, что в Поднебесной днем с огнем не сыщешь кофе.

Китайцы действительно предпочитают чай, и не во всех заведениях вам удастся найти кофе. Лучшее, что вам смогут предложить – холодный 3в1 из пластиковой бутылки. Тем не менее, на улицах достаточно много кофеен, включая Starbucks.

В Китае больше прижилась штатовская традиция пить американо из пол-литрового "ведра", чем итальянская – эспрессо из маленькой чашки. Поэтому и стоит кофе в среднем дороже, чем в Украине: 60-100 гривен. При этом на вкус он будет гарантированно хороший.

Отсутствие кофе в Китае - стереотип. Тут достаточно много кофеен. Фото: Виолетта Чайковская

Второй стереотип – китайцы не пьют молоко. Раньше молоко в Китае действительно было либо соевым, либо кокосовым, но в последние годы коровье молоко обязательно входит в ежедневный рацион детей.

Соответственно, в Китае начали открываться большие молочные заводы и на прилавках супермаркетов предостаточно не только различных видов йогуртов, которые тут популярны давно, но и молока.

Молоко в Китае обязательно входит в ежедневный рацион детей. Фото: Мехди Джалили

А вот что вы действительно вряд ли найедете тут – это сыр (даже во французских сетях гипермаркетов) и сливочное масло.

Также в магазинах и в ресторанах нет хлеба в традиционном понимании. Максимум на что вы можете рассчитывать – паровые булочки из дрожжевого теста с начинкой или без, по вкусу напоминающие наши галушки на пару. Все остальные хлебо-булочные изделия тут сладкие.

Хлеб в Китае сладкий. Фото: Мехди Джалили

Что из китайской еды самое экзотическое?

Пекинцы рассказывают, что еще пару лет назад у них был ресторан, где подавали собачатину, но из-за протестов зоозащитников его закрыли. Я никакой шокирующей еды в Китае не нашла, а вот экзотической тут полным-полно.

Отыскать в продаже насекомых оказалось нелегкой задачей. Все эти диковинные живые скорпионы или жаренные морские коньки на палочках (которых нам постоянно показывают по телевизору, рассказывая о Китае) продаются разве что в туристических местах и особым спросом не пользуются.

Самая распространенная уличная еда в Китае – обычная сосиска на палочке. Стоит такое удовольствие 40 гривен, а вот за жаренную сардельку придется заплатить вдвое больше. Но на вкус эти изделия очень специфические и не дотягивают даже до самых дешевых украинских сосисок.

в Китае много экзотической еды. Фото: Виолетта Чайковская

Если говорить о традиционной кухне, сразу кажется непривычным, что китайцы считают деликатесом голубей, а точнее сквобов (маленький голубь, выращиваемый на мясо). Но на вкус они действительно нежные и приятные, напоминающие перепелку, или привычную для нас курицу.

А вот что я не рискнула попробовать – так это рыбью голову на пару. Но только из-за того, что так и не поняла, как и в каком месте ее надо есть.

Поэтому, самыми экзотическими блюдами, какие я попробовала, я бы назвала столетние черные яйца и вонючий тофу (и это не эпитеты, а официальные названия). Впрочем, и тут экзотики больше в названии, чем во вкусе.

У яиц вполне обычный желток, а белок напоминает по вкусу холодец в соусе. Не скажу, что это очень вкусно, но никакого отвращения я не почувствовала.

У тофу неприятный только запах. Простите за детали, он отдает общественным туалетом. Это если принюхиваться, но распространяющегося аромата от него нет. Если суметь преобладать с запахом, то на вкус очень даже изысканное блюдо. Любителям сыра с плесенью точно должно понравиться.

Неожиданно сложно оказалось отыскать короля экзотических фруктов – дуриан, который из-за его резкого запаха законом запрещено перевозить в самолете. За три недели он встретился мне только раз, но попробовать его так и не удалось (как впрочем, и не удастся забыть его аромат).

Зато дуриан разрешается легально провозить в виде сушеных конфет. Его аромат в таком случае менее концентрирован, но запах гнили все равно чувствуется. Стоит признать, что большинство моих друзей запах дуриана нисколько не смутил, а вкус даже пришелся по душе. Многие, правда, не рискнули дожевать до конца.

У фрукта дуриан настолько резкий запах гнили, что его запрещено перевозить в самолете. Фото: Виолетта Чайковская

Необычно для нас выглядят китайские снэки.

Самые распространенные – это приправленное различными способами мясо, рыба и бесчисленные вариации тофу. При этом мясные снэки, чтобы не переводить еду, китайцы готовят из всего – начиная от кожи и заканчивая хрящами и сухожильями. И, конечно, все закуски тут чрезвычайно острые.

Особой народной любовью здесь пользуются семечки, поэтому стеллажи забиты десятками их видов, включая, например, арбузные. У привычных нам орешков и чипсов тут непривычные вкусы: жареного окуня, кальмара-гриль, кимчи, васаби, лайма, огурца и даже цветов.

Китайцы готовят мясные снэки из всего – начиная от кожи и заканчивая хрящами и сухожильями. Фото: Виолетта Чайковская

Какой в Китае алкоголь?

В Китае широкий ассортимент пива и водки, более скудный – вина, и совсем небольшой – других крепких напитков. Если стоимость местного алкоголя сравнима с нашими ценами, то иностранный – в несколько раз дороже.

Самое популярное китайское пиво – Tsingtao. Стоит около 25 гривен. Многие говорят, что оно специфическое на вкус и мало кому понравится. По факту никакого особого, тем более неприятного, вкуса у него нет. Самое обычное, безвкусное (как будто разбавленное водой) пиво. Мало чем отличается от нашего бутылочного в той же ценовой категории.

Китайское рисовое вино стартует в цене от 100 гривен. Зато за импортное вино в КНР придется заплатить от 400 гривен за бутылку.

А вот чему украинцы могут "позавидовать" - так это разнообразию водки в Китае (байцзю). При этом ее можно найти дешевле, чем пиво, но я лично такое не пробовала, да и вам не советую.

Самой элитной считается Moutai, которую производят из сорго (злак). Тем не менее, многие пробовавшие, отзываются нелестно. Но дело, скорее всего, в неправильном выборе. Ведь под таким названием продаются десятки напитков в ценовой категории от 150 до 15 тыс. гривен.

Я лично так и не нашла подходящей инструкции, как не ошибиться и не купить подделку, и покупала маотай в сопровождении китайских друзей. В итоге в Украине понравилось всем без исключения. Поначалу отпугивает запах – смесь самогона с навозом. Но на вкус, несмотря на 53% градуса крепости, он оказался очень мягким и слегка сладковатым. Поэтому могу смело рекомендовать маотай в качестве отличного сувенира из Китая.

Moutai - отличный сувенир из Китая. Фото: Мехди Джалили

Какие в Китае магазины, рынки и цены?

Мини-маркеты в Китае расположены на каждом углу. Больших супермаркетов, как у нас, очень мало и вопрос о том, где находится ближайший, точно удивит и озадачит любого встречного. Дело в том, что все покупки, даже продовольственные, китайцы делают преимущественно онлайн.

В китайских магазинах вас удивит разновидность некоторых из предлагаемых продуктов. Например, десятки видов холодного чая найти тут намного проще, чем газировку или даже обычную воду.

Не счесть и разновидностей соевых соусов или лапши быстрого приготовления. Цены на последнюю стартуют от 15 гривен и уходят далеко за 200 – в таком случае это будет нескольколитровая тарелка с говяжьим мясом, яйцом, овощами и различными заправками.

Также в здешних магазинах невероятный выбор яиц. Помимо свежих, вы найдете много поштучных, герметично упакованных, приготовленных различными способами.

Цены в Китае смутить не должны. В среднем немного выше, чем у нас, но все точно дешевле, чем в более изведанной нами Европе. Например, даже в туристических местах за пол-литра воды или мороженое вы заплатите не более 20 гривен.

В Китае множество мини-маркетов и очень мало больших продовольственных магазинов. Фото: Мехди Джалили

В столовой можно наесться даже за 50 гривен, а первое, рис с несколькими видами рагу и десертом (не забываем про большие порции) обойдется около 100 гривен.

Зато в ресторанах, даже самых простых, цена одного блюда в среднем составит 200-250 гривен. Достаточно дорогие в ресторанах алкогольные напитки. За 0,3 пива придется выложить не менее 150 гривен. При этом коктейли стоят не намного дороже – порядка 200 гривен. Зато подадут их вам не с каким-то нектаром, а с самым настоящим фрешем.

В китайском ресторане цена одного блюда составит 200-250 гривен, а за 0,3 пива придется выложить 150 гривен. Фото: Мехди Джалили

Как бы вам не хотелось поначалу испробовать все неизветное (а выглядит китайская еда зачастую непонятно, и вряд ли кто-то сможет вам внятно объяснить, из чего состоит блюдо), будьте готовы, что ваш организм не скажет вам спасибо. Китайская еда покажется ему непривычной, и насытиться ею может быть сложно. Из-за этого готовьтесь, что вас будет преследовать постоянное чувство голода.

Привычную для нас еду тут найти, конечно, можно, но спонтанно, не зная нужных мест или не имея времени на поиски, это сделать сложно. Но выход есть – рынки. Огромное разнообразие фруктов и овощей там предлагают по невысокой цене.

На китайских рынках можно купить привычные овощи и экзотические фрукты по невысокой цене. Фото: Мехди Джалили

Так, упаковка из 5 больших огурцов или половинка папайи обойдется всего в 30 гривен, а коробка личи из 20 штук – 40 гривен.

Кстати, помидоры тут подают на десерт, а салаты могут готовить из листьев салата и клубники с киви. И это на удивление вкусно.

Во второй части цикла мы расскажем вам о людях в Китае: о том, как они выглядят, какие в общении, как относятся к европейцам и чем отличаются от нас.