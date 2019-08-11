Путешествие в Китай. Часть 2: Люди

Корреспонденту Українських Новин, посчастливилось побывать в трехнедельном пресс-туре по Китаю и исследовать жизнь Пекина, Шанхая и южной провинции Хунань.

По приезду я решила послушать, о чем меня будут расспрашивать друзья, и написать о том, что больше всего интересует других. Оказалось, что все разнообразие вопросов о Китае сводится к трем темам: о еде, о людях, и о плюсах/минусах.

В первой из трех статей цикла мы уже рассказали о китайской еде: об экзотических блюдах китайской кухни, о том, какой в Китае алкоголь, каких продуктов тут нет, о ценах в китайских ресторанах, магазинах и на рынках. Сегодня мы расскажем о людях в Китае.

Много ли людей в Китае?

В Китае живет 1,4 млрд человек. А это – пятая часть населения Земли! Тем не менее, те, кто видел мои фото или видео, спрашивали: "Где люди? Китайцев же очень много, почему их не видно?".

Не буду вводить в заблуждение – на Великой Китайской стене или в Запретном городе (императорском дворце) в Пекине действительно разгуливают толпы туристов. Но их не на много больше, чем в любой европейской столице в туристический сезон. При этом, на китайских улицах людей даже меньше, чем в Украине.

В чем секрет? В масштабах.

В Китае живет почти 1,5 млрд человек, но из-за огромных масшатабов страны на улицах это не чувствуется. Фото: Мехди Джалили

Китай – не только самая населенная страна, но и одна из самых больших в мире. Количество жителей Пекина равно половине всего населения Украины. Но учитывая размеры города, плотность населения в китайской столице почти в три раза меньше, чем в Киеве.

Самый большой в КНР и один из самых больших городов в мире по населению – Шанхай. Тут живет более 25 млн человек. Несмотря на это, плотность населения почти такая же, как в украинской столице, ведь город крупнее Киева в 8 раз.

В Пекине и Шанхае живет больше людей, чем в Украине, но плотность населения тут меньше. Фото: Мехди Джалили

Перед поездкой в Поднебесную меня огорчили многочисленные предупреждения в сети о том, что на выходных в больших городах лучше вообще не выходить из дому из-за толп на улицах. На практике все оказалось не совсем так.

Я действительно удивилась огромному количеству людей на набережной Шанхая в субботний вечер: примерно так же выглядит Крещатик на День Независимости. А вот в столице толпу можно встретить разве что на входе в метро в час-пик. На выходных, наоборот, в городе остается мало жителей.

В час-пик в больших городах на входе в метро образуется столпотворение. Фото: Мехди Джалили

На выходных в Пекине остается мало людей. Фото: Мехди Джалили

Китайцы маленькие и худенькие? Их вообще можно различить?

Вопрос не самый толерантный, но, как говорят, из песни слов не выкинешь. Первое, что вы замечаете по приезду – это то, насколько все китайцы разные и не похожие друг на друга. Вопреки бытующим стереотипам, вы ни за что не спутаете одного китайца с другим.

С собственного опыта могу утверждать, что девушка с ростом метр семьдесят не будет чувствовать себя дискомфортно среди китайцев, потому что мужчины тут преимущественно немного выше. Хотя действительно высоких мне удалось встретить всего пару раз. А вот худенькими большинство из них никак не назовешь. В основном китайские мужчины сбитого телосложения и с небольшим животиком, даже молодые.

Большинство китайских мужчин сбитого телосложения и с небольшим животиком. Фото: Виолетта Чайковская

Мужчины в Китае не низкие, а среднего роста. Очень высоких китайцев мало. Фото: Мехди Джалили

Вопреки бытующим стереотипам, вы ни за что не спутаете одного китайца с другим. Фото: Мехди Джалили

Китайские девушки зачастую изящны, как в прямом смысле слова, так и в переносном. Во-первых, многие действительно хрупкого телосложения, а во-вторых, они предпочитают удобному повседневному стилю нежные платья. Из-за этого китайские улицы – это просто парад женственности и утонченности.

Китайские улицы – это парад женственности и утонченности. Фото: Мехди Джалили

Большинство китайских девушек хрупкого телосложения. Фото: Мехди Джалили

В Китае практически нет молодежи, которую у нас назвали бы "неформалами" или "хипстерами". Фото: Мехди Джалили

Китаянки предпочитают удобному повседневному стилю нежные платья. Фото: Мехди Джалили

Однако в целом люди в Китае выглядят менее ухоженно (или более естественно), чем у нас. Чувствуется, что они мало уделяют внимания внешнему виду, одежде и стилю. В Китае практически нет молодежи, которую у нас назвали бы "неформалами" или "хипстерами".

Что не всегда мне удавалось в Китае – так это определять возраст. Конечно, вы поймете, если перед вами школьник или пенсионер. Но вот в промежутке между 30 и 50 годами время для китайцев как будто останавливается. Их возраст могут выдавать глаза или взгляды на жизнь, но никак не внешность.

Между 30 и 50 годами время для китайцев как будто останавливается. Фото: Мехди Джалили

Какие китайцы в общении? Как реагируют на иностранцев?

К моему удивлению китайцы оказались очень раскрепощенными. Многих моих иностранных коллег поразило, насколько открыто одеваются китайские женщины. Но меня, как жительницу Восточной Европы, конечно, множество девушек в мини-шортах не потрясло. А вот ресторанные танцы китаянок на пилоне в открытом наряде (по правде, почти без него вообще) в перерыве между живой музыкой – не тот Китай, который я ожидала увидеть.

Китаянки одеваются достаточно открыто. Фото: Мехди Джалили

Танцы на пилоне в перерыве между живой музыкой в ресторанах – не тот Китай, который ожидаешь увидеть. Фото: Мехди Джалили

Но когда я говорю о раскованности, то имею в виду не только внешний вид. Китайцы очень непринужденно подходят знакомиться на улицах. Мне было неловко спрашивать, почему так: дело ли в почти 40-летней политике "одна семья – один ребенок" (которая привела к преобладанию мужского населения над женским), в интересе к европейской внешности, или просто культурных особенностях.

Китайцы непринужденно знакомятся на улице. Фото: Мехди Джалили

Китайцы показались мне очень доброжелательными. Они охотно идут на контакт и ведут себя мило. За три недели пребывания в КНР мне ни разу не отказали в помощи. Люди обязательно остановятся на улице и, не смотря на то, что почти никто не разговаривает на английском, не отпустят вас, пока не почувствуют, что помогли. Они изо всех сил будут общаться с вами языком жестов, с помощью переводчиков, карт и других мобильных приложений.

Если человек хотя бы минимально знает английский, то без доли стеснения сразу же предложит вам обменяться контактами в соцсетях. А те, кто разговаривает на английском более-менее свободно, первыми подойдут к вам сами и поинтересуются, не нужна ли какая-либо помощь.

Китайцы очень доброжелательны к туристам и никогда не отказывают в помощи. Фото: Мехди Джалили

Это впечатление расходится с тем, что рассказывают о китайцах иностранцы, проживающие в КНР, да и сами китайцы. По их словам, люди в Китае не отзывчивые и абсолютно невнимательные к чужим проблемам и нуждам. Все они убеждали меня в том, что хорошее отношение ко мне объясняется только тем, что я европейка.

Говорят, "белому человеку" с привлекательной внешностью совсем не составляет труда найти в Китае высокооплачиваемую работу. В свою очередь один из преподавателей китайского вуза, выходец из Ближнего Востока, рассказывает, что для приема на работу сами китайцы посоветовали ему сочинить легенду о том, что он из Великобритании. Якобы они все равно не различают акцентов, а отношение к нему в Китае будет совсем другое.

В Китае лучше отностяся к белокожим иностранцам. Фото: Мехди Джалили

Но утрировать интерес китайцев к европейцам все же не стоит. Да, жители провинции ведут себя достаточно эмоционально и непосредственно. Даже в туристических местах Пекина вам будет сложно погрузиться в атмосферу Древнего Китая, потому что множество туристов из китайских регионов обязательно захотят сфотографировать вас. А в самой провинции обращать внимание на вас будут все (при этом провинциальными тут могут считаться города со свыше 10 млн населения). Дети, взрослые, мужчины, женщины все захотят сфотографироваться с вами, пообщаться, и будут очень щедрыми на комплименты.

Провинциальными в Китае могут считаться города со свыше 10 млн населения. Фото: Виолетта Чайковская

Возраст китайцев могут выдавать глаза или взгляды на жизнь, но никак не внешность. Фото: Виолетта Чайковская

Жители провинции ведут себя более эмоционально и непосредственно, чем горожане. Фото: Мехди Джалили

Зато в столице или в больших (по китайским меркам) городах европейской внешностью сильно не удивишь, и чрезмерного внимания к себе вы не почувствуете. Тут только дети не скрывают своих эмоций: тыкают пальцами, восхищенно восклицают и шепчут о вас что-то родителям.

В больших городах европейская внешность удивляет только детей. Фото: Виолетта Чайковская

Правда, что китайцы – слишком громкие?

Вы наверняка слышали рассказы о том, что китайцы не только очень громко разговаривают, но и едят. Столкнувшись с подобным, понимаешь, почему на этом акцентируют внимание. Ведь совершенно непонятно, как вообще человек может издавать подобные звуки. Как будто в глотке у него сотни микрофонов с усилителями звука. Да, это производит неизгладимое впечатление, но для меня это было скорее исключением, а не правилом, ведь собственными ушами услышать подобное довелось всего лишь раз за три недели пребывания в Китае.

Так что едят китайцы точно так же, как все. Ну, разве что палочками.

Конечно, если перед поездкой вы начитаетесь всего, что пишут в интернете, то обязательно обратите внимание на каждый случай громкого и эмоционального поведения. Признаюсь, несколько раз мне доводилось видеть взрослых мужчин, громко и смачно харкающих себе под ноги. Но, поверьте, осуждающе оборачивались на них все прохожие. Да и разве такого нельзя встретить у нас?

К моему удивлению, китайцы сами виновато признают, что многие из них ведут себя невоспитано. Лично у меня подобного впечатления не сложилось. Все те черты, которые нам выдают за особенности китайцев, присущи меньшинству и также считаются у них плохим тоном.

Китайцы виновато признают, что многие из них ведут себя невоспитано. Фото: Виолетта Чайковская

Негативные черты, которые выдают за особенности китайцев, присущи меньшинству и также считаются в Китае плохим тоном. Фото: Виолетта Чайковская

Что удивило в китайцах, чем отличаются от европейцев?

Я уже упоминала о том, что практически никто в Китае не разговаривает на английском, а о том, насколько много едят китайцы вы могли прочитать в предыдущей статье о китайской кухне.

Что меня еще удивило в КНР, так это отсутствие культуры мытья рук перед едой. И не потому, что нас с детства заставляли это делать. А потому что в таком жарком и влажном климате при значительной загрязненности окружающей среды вы чувствуете в этом необходимость. Тем не менее, вы не увидите китайцев, моющих руки перед едой. Максимум – в дорогих ресторанах вам подадут влажное полотенце. В заведениях общепита, да что уж там – даже в туалетах, вы редко сможете найти мыло возле умывальника. И это, кажется, никого не смущает.

Кстати, о туалетах. Многим известно, что в Китае они преимущественно напольные, а унитазы с сиденьями тут начали устанавливать совсем недавно, и то зачастую в отелях для удобства туристов. Сейчас в большинстве общественных туалетов присутствуют оба вида. Так вот, интересный факт: даже если все кабинки с сиденьями будут свободны, а в туалете будет очередь, китайцы все равно подождут, пока не освободится кабинка с напольным унитазом. У многих туристов китайские туалеты вызывают шок. Якобы это позапрошлый век и дикарство. Но если верить медикам, то неправы скорее мы, чем китайцы.

Китай достаточно лоялен к курильщикам. Фото: Мехди Джалили

Курят в Китае, за редким исключением, только мужчины. Фото: Мехди Джалили

Китай достаточно лоялен к курильщикам. Во многих заведениях и даже в рабочих помещениях разрешено курить. И курят тут многие. Но только мужчины. Вам вряд ли удастся увидеть женщину с сигаретой в публичном месте. Зато танцующую – легко:

В метро китайцы не уступают место женщинам, детям или пожилым людям. Как говорится, кто первый встал, того и тапки.

Китайцы не сушат свои вещи непосредственно на веревке или сушилке, а вешают их сначала на вешалку. Одновременно хитромудрый и удобный способ избежать потом глаженья.

В Китае очень много людей в оптических очках. Оказывается, в последние десятилетия ухудшение зрения китайцев стало огромной проблемой в стране. По последним данным, от близорукости страдает треть населения, а среди учеников и студентов в больших городах миопия (так это называется в медицине) достигает 90%.

Китайцы, а особенно, китаянки, маниакально прячутся от солнца всеми возможными способами – защитными кремами, длинными рукавами, зонтиками. Ничего предосудительного в этом нет, но максимально закрытая одежда, вплоть до перчаток в 35-градусную жару не может не вызывать удивления.

В заключительной части цикла мы расскажем о достоинствах и недостатках жизни в Китае.