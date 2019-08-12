Путешествие в Китай. Часть 3: Плюсы и минусы

Корреспонденту Українських Новин посчастливилось попасть в трехнедельный пресс-тур по Китаю. Ранее мы писали о китайской еде: об экзотических блюдах и алкоголе, о том, каких продуктов тут не найти, и об ассортименте в ресторанах, магазинах и на рынках. Второй рассказ был посвящен китайцам: их привычкам, отношении к иностранцам и отличии от европейцев.

В заключительной части цикла статей о КНР мы расскажем о достоинствах и недостатках Китая.

Плохой Китай?

Вопросы о том, что понравилось, а что нет, обычно идут именно в таком порядке. Но поскольку я влюбилась в Китай с первого взгляда, не хотелось бы завершать рассказ на плохой ноте и оставлять неприятный осадок. Поэтому начнем с того, вопреки чему можно любить Поднебесную, а потом поговорим – за что.

1. Царство тьмы:

В Китае рано садится солнце. Даже летом в Пекине в 8 вечера уже совсем темно. В Шанхае еще хуже – закат начинается в 18, а после 19 наступает ночь.

По этой причине в 16-17 завершаются часы посещения достопримечательностей, что не может не огорчать туристов. Для китайцев длина светового дня привычная, но вряд ли из-за этого она становится менее депрессивной.

Зато по приезду в Украину начинаешь намного больше ценить прелести своей страны, о которых ранее даже не задумывался.

В Китае рано садится солнце. Фото: Виолетта Чайковская

Летом в Пекине в 20 вечера уже темно, а в Шанхае еще хуже – ночь наступает после 19. Фото: Виолетта Чайковская

Из-за раннего заката в Китае в 16-17 завершаются часы посещения достопримечательностей. Фото: Виолетта Чайковская

Насладиться пейзажами мешает не только короткий день, но и серость в прямом смысле слова. Самые лучшие виды, будь то природы или городских красот, портит смог.

Турист в Китае не раз почувствует себя героем мема "ожидание – реальность", когда вместо обещанных красот будет вынужден лицезреть, как бесцветное небо сливается с асфальтом, а все остальное буквально тонет в тумане.

Китайцы борются с проблемами окружающей среды активными зелеными насаждениями, ограничениями на количество авто, развитием метро, жесткими правилами для производства. Но если летом смог приносит легкий дискомфорт, то зимой маска тут – маст-хэв.

Летом в Китае смог приносит легкий дискомфорт, но зимой маска тут – маст-хэв. Фото: Мехди Джалили

2. Большой брат следит за тобой:

Китай – воплощение мечты о государстве в смартфоне. Но государство это тоталитарное и отрезанное от остального мира: знает о вас все и не разрешает знать, что происходит за его пределами. Для китайцев в этом есть и свои прелести, и очевидные неудобства. Для туристов – это сплошной стресс.

Китайцы почти не пользуются наличкой и не носят с собой банковские карты. Покупки осуществляются по Ali-pay или QR-коду в местной соцсети WeChat (китайский аналог Facebook или Вконтакте). Иностранцы без регистрации в китайском аналоге фейсбука не смогут даже купить воду в автомате. Карты Visa или Mastercard считывает, в лучшем случае, четверть терминалов, а без местного номера телефона поменять валюту довольно проблематично.

Тут мало где есть wi-fi. Даже в отелях он работает только внутри номера, а нормальная скорость появляется ночью, когда все спят. Китайцам это не приносит неудобств - 4G связью покрыта даже подземка. Для туристов покупка симки сама по себе не решит проблем с интернетом, ведь в Китае заблокирован Google.

Соответсвенно, китайцы не пользуются привычными для нас приложениями. Для каждого из них существует местный аналог. Ежедневно используемые нами браузеры, мессенджеры, карты и т.д. в КНР работать не будут, если до поездки не установить VPN. Но и за их обновлениями тщательно следят власти. Еще дома я скачала 8 разных VPN, и мне казалось, что это маниакально нездоровое количество. Сколько из них работало в Китае? Один.

В Китае заблокирован Google. Фото: Мехди Джалили

Когда китайцы узнавали, что у меня нет профиля в WeChat, они искренне удивлялись, как мне вообще удалось прожить в Китае несколько недель. Для них регистрация в соцсети – не опция, а необходимость. Жизнь тут построена так, что без идентификации профиля вы будете лишены многих необходимых в быту вещей.

Поэтому персональные данные государству все отдают добровольно-принудительно. Без сдачи отпечатков пальцев в Китае не купить сим-карту. Но для иностранцев это будет не впервые – без них вас не выпустят из аэропорта.

Ни о какой приватности в Китае не беспокоятся. Тут повсюду установлено видеонаблюдение: в метро, парках, на улицах. Многие камеры не просто записывают, а автоматически распознают лица, позволяя моментально выдавать из баз данных всю информацию на человека, включая историю его перемещения.

Но нет худа без добра. Китайцы гордятся тем, что, по их словам, живут в самой безопасной стране мира. Якобы совершать преступление тут – безумие, ведь найти виновного могут за считанные минуты. Не ходить ночью по улицам? Не садиться в машину к незнакомцам? У китайцев такие напутствия вызывают соболезнующую улыбку.

Не ходить ночью по улицам? Не садиться в машину к незнакомцам? У китайцев такие напутствия вызывают соболезнующую улыбку. Фото: Виолетта Чайковская

В Китае повсюду установлено видеонаблюдение: в метро, парках, на улицах. Фото: Виолетта Чайковская

3. Между прошлым и будущим:

Ощущение сюрреалистичности происходящего не покидает, когда посреди футуристических небоскребов приходится долго и нудно торговаться с продавцами. В магазинах цены обычно фиксированы, а там где ценников нет - продавцы заломят заоблачную сумму, с интересом наблюдая и лукаво улыбаясь.

Сначала я прикидывала, сколько готова отдать за вещь, и называла сумму меньше, чтобы купить ее за столько, за сколько хочу. Результат оказывался всегда один и тот же: продавцы с радостью соглашались с моими условиями, а впоследствии выяснялось, что сторговаться можно было вдвое дешевле. Преимущественно цены завышают более чем в 10 раз.

В торге есть, конечно, элемент азарта, тем более, что продавцы обычно громко хохочут в процессе и ведут себя доброжелательно. Но сказать, что борьба с постоянными попытками обмана не выматывает и не надоедает, язык не поворачивается.

Ощущение сюрреализма не покидает, когда посреди футуристических небоскребов приходится торговаться с продавцами. Фото: Виолетта Чайковская

Китайские торговцы завышают цены в 10 раз. Фото: Мехди Джалили

"Вишенка на торте", бесспорно занимающая первое место в топе самых неприятных вещей в Китае – это запах. Я неоднократно слышала о, мягко говоря, специфическом аромате Китая, и каждый раз удивлялась, почему его не описывают. Больше не удивляюсь: ничего подобного вы никогда не вдыхали, и описать запах сравнениями с чем-то знакомым очень тяжело.

В первые дни я стеснялась жаловаться на запах и заставляла себя терпеть молча. Под конец первой недели об этом уже шепталась в недоумении вся моя интернациональная группа. Поскольку запах ставал более интенсивным в местах общественного питания (особенно в бюджетных), логично было предположить, что виной всему еда. Это подтвердилось по возвращению домой, когда при открытии привезенных в качестве сувениров снэков, по квартире распространился лёгкий аромат того Китая, который остался за тысячи километров на восток.

Самое обидное, что из-за того, что люди часто носят еду с собой, складывается впечатление, что запах распространяется от них. К сожалению, он ещё и чрезвычайно стойкий. Моей сумке, в которую по незнанию была спрятана булочка (упакованная в салфетки и кулечек), помогла только четвертая стирка.

Самое неприятное в Китае - запах. Фото: Мехди Джалили

Для меня так и осталось загадкой, как Китай может творить экономическое чудо на глазах у всего мира и при этом не справляться с такой казалась бы мелочью, которая портит впечатление от всего остального.

Из-за смога и ароматов китайской еды все о чем я мечтала – кислород и привычная пища. Реализовать второе в Украине было просто, а вот вместо свежего воздуха летний Киев встретил удушливым запахом расплавленного асфальта. На заметку Мининфраструктуры и Укравтодору: о существовании таких ароматов в Китае забываешь напрочь. И это далеко не единственное преимущество китайцев над нами.

Хороший Китай!

Не буду рассказывать о пандах, Великой Китайской стене и других исторических достопримечательностях – об этом позаботились сотни тревел-блоггеров. Тем более, не совсем правильно оценивать с позиции понравились/нет культурные достояния. Другое дело – сравнить города и села, инфраструктуру и благоустройство.

Великая Китайская стена. Фото: Мехди Джалили

Тематический парк в провинции Хунань. Фото: Виолетта Чайковская

Памятник изобретателю фейерверков в провинции Хунань. Фото: Виолетта Чайковская

1. Во-первых, это красиво:

Многое из того, что я прочла о Китае перед поездкой на практике не подтвердилось. Не зря говорят: "Доверяй, но проверяй". Так, неожиданно приятно удивил Пекин. После десятка статей и видео я ожидала увидеть "совок", слегка разбавленный историческими зданиями и "стекляшками". Но город оказался более чем современным.

Первое, что бросается в глаза по приезду – Китай неимоверно зелёный. И я говорю не о природном ландшафте, который тут без спору прекрасен. Китайские города - это буйство зелени на улицах, а 20-ти миллионный Пекин – наверное, самый зелёный город, который я когда-либо видела.

Неважно где гулять – в центре или на окраинах, по широкому бульвару или по небольшой улочке, не говоря уже о парках отдыха, которых тут множество, – везде растут деревья, а газоны идеально ухожены. Более того, посредине проезжей части дорог установлены не просто бетонные отбойники, а высажены цветочные кусты, даже розы.

В Китае, несмотря на количество населения, неимоверно чисто. Со стереотипным представлением об Азии я не ожидала увидеть настолько ухоженные города, окутанные зеленью, с идеальными пешеходными дорожками, отдельными полосами для велосипедов и мотоциклов.

Несмотря на количество населения, в Китае неимоверно чисто. Фото: Мехди Джалили

Посредине проезжей части китайских дорог высажены цветочные кусты, даже розы. Фото: Виолетта Чайковская

Китайские города - это буйство зелени на улицах. Фото: Мехди Джалили

2. Все для людей:

В Китае отличная инфраструктура: внутренние авиалинии, скоростные поезда, комфортабельные и недорогие автобусы. Машинопоток для спасения окружающей среды регулируется властями: количество выдаваемых номерных знаков в год ограничено, и чтобы их получить – необходимо выиграть в лотерею!

Параллельно власти активно развивают систему метрополитена. И это несмотря на то, что Шанхай и Пекин и так уже первые в мире по протяженности линий метро. В каждом городе по 400 станций, расположенных на 17 и 24 ветках. Звучит страшно, но на практике очень удобно.

Станции тут на каждом шагу. Цена проезда зависит от дальности поездки и варьируется от 12 до 24 гривен. Спроектированы станции так, что несколькомилионный пассажиропоток в день не чувствуется. Даже если в час-пик на вход образуется очередь, то внутри подземки, в отличие от Киева, пересадочные узлы не напоминают шествие зомби, а вагоны – консервы, набитые килькой.

В Китае очень комфортное метро. Фото: Мехди Джалили

Метро в Китае безопасное и комфортное. При входе обязательна проверка на металлодетекторе, но процедура доведена до автоматизма и не занимает много времени. На станциях пути ограждены от перрона стеклом, так что никто не сможет повторить отчаянный поступок Анны Карениной. А на самом перроне расчерчены зоны, указывающие, где откроется дверь вагона. Пассажиры в ожидании поезда заблаговременно выстраиваются здесь в очередь.

Заблудится в подземке не удастся даже с "топографическим кретинизмом". Чтобы не путаться с множеством линий и пересадок существуют специальные приложения, которые сами прокладывают маршрут. Указатели тут на каждом шагу, в том числе буквально – на полу. Все вывески и схемы продублированы на английском. И даже в вагонах над каждой дверью установлено электронное табло, показывающее передвижение поезда.

Все вагоны оснащены кондиционерами, и в жару подземка – это спасение, а не пытка, как в Киеве. Единственный минус китайского метро – отсутствие wi-fi. Но это проблема только для туристов, ведь самим китайцам он и не нужен: с местной симкой в подземке отлично работает мобильный интернет.

В Китае идеальные дороги. По протяженности скоростных автомагистралей КНР обогнала США ещё 10 лет назад. Китайцы продолжают строить почти 30 тыс. км дорог в год и в большинстве сел, где ещё 20 лет назад не было ничего кроме грязи теперь автодороги лучше, чем наши трассы государственного значения. В городах не найти ям или десятков кривых наслоений асфальта – все ровное и аккуратное. И самое удивительное: несмотря на высокую температуру и влажность в Китае летом асфальт совсем не воняет!

Колхоз в провинции Хунань. Фото: Виолетта Чайковская

Деревня фермеров в провинции Хунань. Фото: Мехди Джалили

Село в провинции Хунань. Фото: Мехди Джалили

За последние годы китайцы научились грамотно строить не только дороги, но и дома. Если украинской "изюминкой" до сих пор остаются застекленные царь-балконы, то китайской были массивные решетки вокруг окон, напоминающие те же балконы. Местная молодежь смущённо хохочет на вопрос об их назначении и признается, что сама уже не понимает, то ли это предохранитель от воров, то ли мера безопасности, чтобы дети не выпадали.

В новостройках ничего подобного нет. Их даже проектируют со специальными блоками для кондиционеров в виде-мини-лоджий. Так кондиционеры не видны с улицы и не уродуют фасады зданий.

Раньше китайцы массово устанавливали массивные решетки на окна и балконы. Фото: Виолетта Чайковская

Новые здания в Китае проектируют красиво. Фото: Виолетта Чайковская

Но большего всего меня впечатлили китайские деревни. Я ожидала увидеть в них нищету, а получила образцовые дороги, дома не хуже, чем дачи наших богачей, и даже урны для сортировки мусора на улицах.

Конечно, стоит сделать поправку на то, что поездка была организована китайской стороной. Они не скрывают, что на западе страны все до сих пор не так радужно, и пока гордятся только тем, что несмотря на большое количество бедных, у них нет трущоб. Проверить это утверждение мне не удалось, поскольку иностранцам китайцы показывают только самое лучшее.

Дома в деревне провинции Чжэцзян возле Шанхая. Фото: Мехди Джалили

Сельский дом в провинции Чжэцзян возле Шанхая. Фото: Виолетта Чайковская

Урны для сортировки мусора в селе провинции Хунань. Фото: Мехди Джалили

3. Все в одном флаконе:

Говорят, если хотите одновременно увидеть и Европу и Азию – езжайте в Китай. Тут действительно безумный микс Востока и Запада, а еще – истории и современности. Китайские улицы – это торговый центр возле торгового центра напротив торгового центра (и в каждом этажей по 7), а между ними древние пагоды, окруженные озёрами. Даже в государственных больницах КНР мирно сосуществуют западная медицина с традиционной.

Выглядит такой симбиоз невероятно гармонично! Мои представления были иными, поэтому перед поездкой я переживала и тщательно готовилась: перечитала сотни советов туристам, скачала всевозможные карты, переводчики и приложения, чтобы быть готовой ко всему. Это, конечно, помогло, но оказалось совсем не обязательным. Если бы китайцы лучше знали английский язык (или я – китайский, чтобы ориентироваться в табличках на неизвестных иероглифах) – никакого дискомфорта вообще бы не было.

В Китае больше всего ошеломляет осознание глобализации. Фото: Мехди Джалили

Китай - это безумный микс Востока и Запада, а еще – истории и современности. Фото: Виолетта Чайковская

Если хотите одновременно увидеть и Европу и Азию – езжайте в Китай. Фото: Виолетта Чайковская

Поэтому многих разочаровывал честный ответ на один из самых задаваемых вопросов о Китае: что больше всего ошеломило тут? Ничего! В том плане, что никакого культурного шока тут не испытать. Мы с друзьями даже шутили, что Китай уже не тот. Даже когда-то легендарный китайский Abibas нам не удалось найти за три недели ни на одном дешёвом рынке с подделками.

В итоге больше всего в Китае меня потрясло осознание глобализации. Это и радостное и грустное чувство. С одной стороны, она сближает людей, с другой – не хотелось бы, чтобы в недалёком будущем весь мир стал однотипным. Пока что Китаю еще удается сохранять уникальность и одновременно идти в ногу со временем, во многом даже опережая его.