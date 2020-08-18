Лукашенко наградил более 300 сотрудников МВД "за безупречную службу"

В указе о награждении, опубликованном на официальном правовом портале Беларуси, на 25 страницах перечислены сотрудники МВД, выполняющие разные функции. Среди них бойцы ОМОНа, водители автозаков, сотрудники изоляторов, преподаватели академии МВД и следователи.

Все они награждены медалями "За безупречную службу" I, II и III степени.

Медалью награжден также заместитель командующего Внутренними войсками полковник Хазалбек Атабеков.

"Внутренние войска вместе с ОМОНом приняли участие в жестоком разгоне демонстрантов 9-12 августа", – передает также "Радыё Свабода".

Как сообщали Українські новини, на митинг против Лукашенко 16 августа вышли более 200 тысяч человек.

Также Лукашенко заявил, что Россия окажет помощь по обеспечению безопасности Беларуси.

Кроме того, выпущенные из СИЗО белорусы рассказали о пытках и издевательствах.

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