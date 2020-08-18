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18 августа 2020, вторник, 13:33 376
Европа 2020-08-18T14:00:02+03:00
Українські Новини
Лукашенко наградил более 300 сотрудников МВД "за безупречную службу"

Лукашенко наградил более 300 сотрудников МВД "за безупречную службу"

Александр Савич
Александр Лукашенко, Беларусь, ОМОН, Награждение госнаградами, Протесты в Беларуси
Александр Лукашенко. Фото: пресс-служба президента Беларуси
Александр Лукашенко. Фото: пресс-служба президента Беларуси

Вслед за заявлением Александра Лукашенко о том, что новые выборы будут проведены только после изменения Конституции, стало известно, что Лукашенко наградил более 300 сотрудников МВД медалями "За безупречную службу". Об этом сообщает "Радыё Свабода".

В указе о награждении, опубликованном на официальном правовом портале Беларуси, на 25 страницах перечислены сотрудники МВД, выполняющие разные функции. Среди них бойцы ОМОНа, водители автозаков, сотрудники изоляторов, преподаватели академии МВД и следователи.

Все они награждены медалями "За безупречную службу" I, II и III степени.

Медалью награжден также заместитель командующего Внутренними войсками полковник Хазалбек Атабеков.

"Внутренние войска вместе с ОМОНом приняли участие в жестоком разгоне демонстрантов 9-12 августа", – передает также "Радыё Свабода".

Как сообщали Українські новини, на митинг против Лукашенко 16 августа вышли более 200 тысяч человек.

Также Лукашенко заявил, что Россия окажет помощь по обеспечению безопасности Беларуси.

Кроме того, выпущенные из СИЗО белорусы рассказали о пытках и издевательствах

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