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17 августа 2020, понедельник, 17:57 17
Европа 2020-08-17T18:15:01+03:00
Українські Новини
Лукашенко заявил, что новые выборы проведет только после изменения Конституции

Лукашенко заявил, что новые выборы проведет только после изменения Конституции

Ольга Фандорина
Александр Лукашенко, Беларусь, Протесты, Протесты в Беларуси
Александр Лукашенко. Фото: TUT.BY
Александр Лукашенко. Фото: TUT.BY

Александр Лукашенко допустил проведение новых президентских выборов только при условии, что для этого необходимо на референдуме принять изменения в Конституцию Беларуси, где объявили бессрочную национальную забастовку. Об этом он заявил в ходе общения с рабочими Минского завода колесных тягачей, говорится в эфире телеканала СТВ в понедельник, 17 августа.

"Будет так, мужики. Надо принять новую Конституцию, чтоб вы хотели и даже альтернативщики не были против. Вы ее должны принять на референдуме, потому что мы прежнюю Конституцию принимали на референдуме. И по новой Конституции провести, если вы хотите выборы: и парламента, и президента, и местных органов власти", – сказал Лукашенко.

Как сообщали Українські Новини, Александр Лукашенко вышел к участникам митинга, организованного в его поддержку, где заявил, что Украина "приказывает провести новые выборы в Беларуси", в то время, как Офис Президента опровергает заявление, что Украина призвала провести новые выборы в Беларуси.

Кроме того, Лукашенко заявил, что Россия окажет помощь по обеспечению безопасности Беларуси

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