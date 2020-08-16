подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Мир
  • На митинг против режима Лукашенко вышли более 200 тысяч человек, — Радио Свобода
16 августа 2020, воскресенье, 20:25 32
Мир 2020-08-16T20:26:46+03:00
Українські Новини
На митинг против режима Лукашенко вышли более 200 тысяч человек, — Радио Свобода

На митинг против режима Лукашенко вышли более 200 тысяч человек, — Радио Свобода

Надежда Комендантова
Беларусь, Протесты, выборы президента Беларуси, Протесты в Беларуси, протесты против Лукашенко

В то время, как в центре Киева прошел марш в поддержку белорусов, сегодняшний митинг в столице Беларуси собрал 100-200 тысяч человек и является возможно самым большим в истории независимой Беларуси.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на беларускую службу "Радио Свобода" и TUT.BY.

Около 6 часов вечера протестующие двинулись от стелы в сторону проспекта Независимости и Дома правительства. Проспект Победителей полностью закрыли для движения транспорта, люди идут по всей проезжей части.

Участники акции развернули 100-метровый бело-красно-белый флаг.

На площади Свободы людей приветствовали колоколами из православного и католического соборов.

Обозреватель "Радио Свобода" Сергей Наумчик говорит, что сегодняшние протесты - возможно крупнейшие в истории независимой Беларуси.

По его словам, пока трудно говорить о конкретных цифрах, но людей на улицах - визуально больше, чем во время страйка 1991 года, когда было 100 000 протестующих; при этом, постоянно подходят новые люди.

Протесты в Беларуси. Фото: TUT.BY.Протесты в Беларуси. Фото: TUT.BY.

Аналитик "Радио Свободы" Юрий Дракахруст считает, что на улицах столицы - минимум 200 тысяч человек.

По сообщениям "Радио Свобода", на прилегающих к проспекту Независимости улицах стоят десятка два автозаков и водометы.

В районе Октябрьской площади силовики окружили квартал парка им. Янки Купалы, Национального академического театра им. Янки Купалы и здание администрации Лукашенко.

Как сообщали Українські Новини, Александр Лукашенко вышел к участникам митинга, организованного в его поддержку, где заявил, что Украина "приказывает провести новые выборы в Беларуси", в то время, как Офис Президента опровергает заявление, что Украина призвала провести новые выборы в Беларуси.

Кроме того, Лукашенко заявил, что Россия окажет помощь по обеспечению безопасности Беларуси

Больше новостей о: Беларусь Протесты выборы президента Беларуси Протесты в Беларуси протесты против Лукашенко

Лукашенко вышел к участникам митинга, организованн...
В центре Киева прошел марш в поддержку белорусов...
В Беларуси объявили официальные результаты выборов...
Глава МВД Беларуси взял на себя ответственность за...
Киев и еще 10 областей не готовы к ослаблению карантина
В Украине хотят повысить минималку: как это отразится на пенсиях
Новости
Протесты в Беларуси. Фото: TUT.BY.
На митинг против режима Лукашенко вышли более 200 тысяч человек, — Радио Свобода 20:25
Не выдержал произвола и издевательств главарей. Снайпер "ЛНР" сдался украинским военным 19:58
Киев и еще 10 областей не готовы к ослаблению карантина 19:33 Инфографика
В Киеве прошел марш в поддержку белорусов. Фото: Радіо Свобода
В центре Киева прошел марш в поддержку белорусов 19:04
Танкер
В Одессе все еще не подняли танкер Delfi. Подготовка к подъему затягивается из-за погоды и характера дна 18:33
больше новостей
Пенсионеры могут получить десять пенсий сразу: в ПФУ рассказали, что для этого нужно 05:45 Инфографика
В Минздраве рассказали, где в сентябре не откроют школы 15:27
Стажа для пенсии хватит не всем: как не остаться без выплат на старости лет 05:30 Инфографика
Будут ли работающие пенсионеры выбирать между пенсией и зарплатой 05:30
Министр финансов рассказал, ждать ли в Украине доллар по 30 06:15
больше новостей
Зарплата половины членов ЦИКа за июль превысила карантинные ограничения в четыре раза 09:26 Документ
Флаг Украины. Фото: Facebook/Владимир Балух
В небо над оккупированным Крымом запустили украинский флаг 18:18
Пенсионеры могут получить десять пенсий сразу: в ПФУ рассказали, что для этого нужно 05:45 Инфографика
Сегодня на Крещатике откроется школьная ярмарка 07:00
В Украине хотят повысить минималку: как это отразится на пенсиях 17:33
больше новостей
За сутки в Киевской области почти вдвое упало количество новых случаев коронавируса
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok