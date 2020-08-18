Количество проведенных тестов на коронавирус рекордно возросло

17 августа было проведено 15 120 исследований на коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), что на 41,3% больше по сравнению с предыдущими сутками, и 13 172 исследования методом иммуноферментного анализа (ИФА) на антитела к коронавирусу, что в 3,9 раза больше по сравнению с 16 августа.

Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"За предыдущие сутки в общем было проведено 28 292 тестирования, из них 15 120 методом ПЦР, а также 13 172 методом ИФА", - сказал он.

Всего с начала года было проведено 1 315 409 исследований на коронавирусную инфекцию методом ПЦР.

В вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья по состоянию на утро 18 августа поступило 1 868 сообщений о подозрении на COVID-19, а всего с начала 2020 года поступило 151 885 сообщений о подозрении на заболевание.

Как сообщали Українськi Новини, 16 августа было проведено 10 700 исследований на коронавирусную инфекцию методом ПЦР, что на 32,1% меньше по сравнению с 15 августа, и 3 362 исследования методом ИФА, что на 39,9% меньше по сравнению с предыдущими сутками.

Тем временем, делать тест в Киеве можно пройти как за деньги, так и бесплатно.

С понедельника Киев находится в "желтой" зоне карантина.

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