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17 августа 2020, понедельник, 10:29 226
Медицина 2020-08-17T11:30:02+03:00
Українські Новини
Количество проведенных тестов на коронавирус за сутки сократилось на треть

Количество проведенных тестов на коронавирус за сутки сократилось на треть

Надежда Комендантова
Минздрав, ПЦР-тесты, Тестирование на коронавирус, ПЦР-тест
ПЦР-тесты на корорнавирус. Фото: facebook.com/pokrovambf
ПЦР-тесты на корорнавирус. Фото: facebook.com/pokrovambf

В то время, как второй день подряд в Украине снижается заболеваемость и смертность от коронавируса, 16 августа было проведено 10 700 исследований на коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), что на 32,1% меньше по сравнению с предыдущими сутками, и 3 362 исследования методом иммуноферментного анализа (ИФА) на антитела к коронавирусу, что на 39,9% меньше по сравнению с 15 августа.

Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"За предыдущие сутки в общем было проведено 14 062 тестирования, из них 10 700 методом ПЦР, а также 3 362 методом ИФА", - сказал он.

Всего с начала года было проведено 1 300 289 исследований на коронавирусную инфекцию методом ПЦР.

В вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья по состоянию на утро 17 августа поступило 1 490 сообщений о подозрении на COVID-19, а всего с начала 2020 года поступило 150 017 сообщений о подозрении на заболевание.

Как сообщали Українськi Новини, 15 августа было проведено 15 768 исследований на коронавирусную инфекцию методом ПЦР, что на 24,8% меньше по сравнению с 14 августа, и 5 595 исследований методом ИФА, что в 3,3 раза меньше по сравнению с предыдущими сутками.

Тем временем, делать тест в Киеве можно пройти как за деньги, так и бесплатно.

С сегодняшнего дня Киев находится в "желтой" зоне карантина. Среди ограничений — запрет на работу хостелов, ограничения в работе развлекательных заведений, а также запрет на пребывание на улице без документов.

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