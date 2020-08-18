Посол Беларуси в Словакии подал в отставку из-за действий властей

Посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня сообщил, что подал заявление об отставке. Это произошло через два дня после того, как дипломат записал видеообращение, в котором поддержал протесты после президентских выборов. Об этом он заявил в интервью белорусскому изданию Tut.by.

"Это логичный шаг, поскольку как я исполняю предназначен действующим президентом и предполагается, что должен проводить определенную им политику. МИД считает, что выраженная в моем заявлении гражданская позиция вышла за эти пределы", — сообщил он.

Указ о его отставке президент страны Александр Лукашенко пока не подписал.

Как сообщали Українські Новини, Министерство иностранных дел (МИД) после недавних заявлений Президента Беларуси Александра Лукашенко и выдачи воевавших на Донбассе боевиков частной военной компании "Вагнера" России, а не Украине вызвало посла Игоря Кизима на консультации для оценки перспектив двусторонних отношений.

В понедельнк Зеленский провел закрытое совещание с разведчиками, силовиками и главами областных государственных администраций (ОГА) из-за обострения ситуации в Беларуси.

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