подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
18 августа 2020, вторник, 13:18 202
Европа 2020-08-18T14:15:01+03:00
Українські Новини
Посол Беларуси в Словакии подал в отставку из-за действий властей

Посол Беларуси в Словакии подал в отставку из-за действий властей

Ольга Фандорина
Беларусь, Отставка, Дипломат, Протесты в Беларуси
Беларусь. Флаг. Фото: pixabay
Беларусь. Флаг. Фото: pixabay

Посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня сообщил, что подал заявление об отставке. Это произошло через два дня после того, как дипломат записал видеообращение, в котором поддержал протесты после президентских выборов. Об этом он заявил в интервью белорусскому изданию Tut.by.

"Это логичный шаг, поскольку как я исполняю предназначен действующим президентом и предполагается, что должен проводить определенную им политику. МИД считает, что выраженная в моем заявлении гражданская позиция вышла за эти пределы", — сообщил он.

Указ о его отставке президент страны Александр Лукашенко пока не подписал.

Как сообщали Українські Новини, Министерство иностранных дел (МИД) после недавних заявлений Президента Беларуси Александра Лукашенко и выдачи воевавших на Донбассе боевиков частной военной компании "Вагнера" России, а не Украине вызвало посла Игоря Кизима на консультации для оценки перспектив двусторонних отношений.

В понедельнк Зеленский провел закрытое совещание с разведчиками, силовиками и главами областных государственных администраций (ОГА) из-за обострения ситуации в Беларуси.

Больше новостей о: Беларусь Отставка Дипломат Протесты в Беларуси

Латвия отправила Беларуси ноту протеста из-за заде...
Саакашвили спровоцировал новый дипломатический ска...
Экс-глава СВР Евдокимов после отставки "оставил" с...
Госпогранслужба Украины сообщила о ситуации на гра...
Количество новых случаев коронавируса в Киеве уменьшилось
В медуниверситетах в 2020 году выделили 4,5 тысячи бюджетных мест
Новости
Акция "Твоя энергонезависимость" от ООО "Николаевгаз Сбыт": газ на зиму по летним ценам 14:20 Пресс-релиз
К Спасу украинские аниматоры выпустили тематический мультсериал 14:19 Пресс-релиз
Бужанский за увольнение Аласании из-за недопуска 12-летнего сироты на детское "Евровидение-2020" 14:11
К ослаблению карантина не готовы Киев и еще 13 областей 14:09
МИД договаривается с Китаем об отмене туристических виз для украинцев 13:59
больше новостей
Правила для начала нового учебного года: как и при каких условиях начнут обучение в Украине 07:05
Показатель зарплаты для расчета пенсий в Украине вырос: как и у кого изменятся выплаты 05:30 Инфографика
В Украине хотят повысить минималку: как это отразится на пенсиях 17:33
Запасы раннего картофеля заканчиваются. Почем картошка на рынке 05:31 Инфографика
День Независимости 2020. Сколько выходных ждет украинцев 06:45
больше новостей
Максим Ткачук. Фото: Facebook/Макс Ткачук
НОТУ отказала в участии в детском "Евровидении" мальчику, спевшему "Смуглянку" 19:02 Документ
Показатель зарплаты для расчета пенсий в Украине вырос: как и у кого изменятся выплаты 05:30 Инфографика
В Украине хотят повысить минималку: как это отразится на пенсиях 17:33
МИД Украины призывает руководство Беларуси расследовать факты применения силы к протестующим 16:30
В "Слуге народа" предлагают перенести ТКГ из Беларуси в другую страну 23:26
больше новостей
В Украине снова начала расти заболеваемость COVID-19 и поднялась на 10%
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok