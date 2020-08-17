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17 августа 2020, понедельник, 15:24 703
Политика 2020-08-17T15:30:02+03:00
Українські Новини
Зеленский собрал разведчиков и силовиков на закрытое совещание из-за обострения в Беларуси

Зеленский собрал разведчиков и силовиков на закрытое совещание из-за обострения в Беларуси

Виолетта Чайковская
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Протесты в Беларуси. Фото: Наша Ніва
Протесты в Беларуси. Фото: Наша Ніва

Президент Владимир Зеленский провел закрытое совещание с разведчиками, силовиками и главами областных государственных администраций из-за обострения ситуации в Беларуси.

Об этом говорится в сообщении на сайте Президента, передают Українськi Новини.

"Президент Украины Владимир Зеленский провел закрытое совещание с руководителями разведывательных органов Украины, руководителями силовых структур, а также председателями ряда областных государственных администраций в связи с резким обострением ситуации в Республике Беларусь", - сказано в нем.

Глава государства акцентировал, что события в Беларуси могут существенно повлиять на Украину.

"Во время совещания была детально проанализирована как внутриполитическая ситуация в самой Беларуси, так и многочисленные внешние факторы, которые могут повлиять на развитие послевыборных событий. Также была проведена оценка всех возможных сценариев дальнейшего развития сегодняшнего внутриполитического обострения в соседней стране, включая различные типы эскалации, учитывая так называемые гибридные типы мировых конфликтов", - говорится в сообщении.

В ходе обсуждения был проведен анализ рисков непосредственно для Украины, возникающих при том или ином развитии ситуации.

По итогам встречи даны распоряжения, суть которых не разглашается.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Лукашенко обвинил Украину в призыве провести новые выборы Президента Беларуси.

В ответ у Зеленского опровергли заявление Лукашенко.

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