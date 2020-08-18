Посол Білорусі в Словаччині подав у відставку через дії влади

Посол Білорусі в Словаччині Ігор Лещеня повідомив, що подав заяву про відставку. Це сталося через два дні після того, як дипломат записав відеозвернення, в якому підтримав протести після президентських виборів.

Про це він заявив в інтерв'ю білоруському виданню Tut.by.

"Це логічний крок, оскільки я призначений чинним президентом і передбачається, що повинен проводити визначену ним політику. МЗС вважає, що виражена в моїй заяві громадянська позиція вийшла за ці межі", - повідомив він.

Указ про його відставку президент країни Олександр Лукашенко поки не підписав.

Як повідомляли Українські Новини, Міністерство закордонних справ (МЗС) після недавніх заяв Президента Білорусі Олександра Лукашенка і видачі бойовиків приватної військової компанії "Вагнера", які воювали на Донбасі, ​​Росії, а не Україні, викликало посла Ігоря Кизима на консультації для оцінки перспектив двосторонніх стосунків.

У понеділок Зеленський провів закриту нараду з розвідниками, силовиками та главами обласних державних адміністрацій (ОДА) через загострення ситуації в Білорусі.

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