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15 августа 2020, суббота, 22:33 211
Медицина 2020-08-15T23:08:58+03:00
Українські Новини
В Киеве и двух областях заняты более 50% коек для пациентов с COVID-19

В Киеве и двух областях заняты более 50% коек для пациентов с COVID-19

Елена Новикова
Минздрав, Коронавирус, коронавирус в Украине, коронавирус в Киеве, Заполненность больниц
Больница. Фото: Facebook/Минздрав
Больница. Фото: Facebook/Минздрав

В Киеве, Львовской и Черновицкой областях в больницах для пациентов больных коронавирусом загруженность коек составляет более 50%, в то время, как в Украине третий день подряд фиксируется антирекорд по заболеваемости коронавирусом.

Об этом говорится в Телеграм-канале "Коронавірус-інфо".

"Загруженность коек в больницах в настоящее время составляет 24% от общего количества мест, выделенных для лечения больных COVID-19. Самый высокий показатель в Киеве - 52%, Львовской области - 52,8%, Черновицкой области - 52,4% и Ивано-Франковской области - 48,8%", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что в Запорожской области наименьшая загруженность коек в больницах. В области, по данным Минздрава, показатель составляет всего 3,6%.

Как сообщали Українські Новини, количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киеве 14 августа по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 232 человека до 10 392, умерших - на 1 до 151.

Также три города и 5 районов включили в "красную зону" эпидопасности распространения COVID-19.

С 3 августа действует разделение регионы на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны.

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