В Киеве уменьшилось количество новых случаев коронавируса

Количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киеве 16 августа по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 104 человека до 10 642, умерших - на 1 до 154.

Об этом сообщил мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"У 104 жителей Киева обнаружили коронавирус за прошедшие сутки. Один человек умер. Всего коронавирус унес жизни 154 киевлян. На сегодня в столице уже 10 642 подтвержденных случая заболевания COVID-19", - написал он.

Заболели 44 женщины в возрасте от 20 до 71 года и 4 девочки от 7 месяцев до 12 лет, а также 53 мужчины в возрасте от 21 до 84 лет и 3 мальчика от 9 до 16 лет.

"Заболели в том числе и 4 медика", - сообщил Кличко.

В столичные больницы госпитализирован 21 человек, остальные пребывают на самоизоляции под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания обнаружено в Днепровском районе - 21, в Дарницком и Соломенском - по 16, в Шевченковском - 10.

Карта распространения коронавируса в Киеве. Инфографика: КГГА

Как сообщали Українськi Новини, сделать тест на COVID-19 в Киеве можно как за деньги, так и бесплатно.

Кроме того, в Киеве и двух областях заняты более 50% коек для пациентов с COVID-19.

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