Сегодня "РБ Лейпциг" сыграет с "ПСЖ" в полуфинале Лиги чемпионов. Где смотреть матч

Вслед за предыдущей стадией розыгрыша Лиги чемпионов, где "РБ Лейпциг" играл против "Атлетико", а "ПСЖ" встречался с "Аталантой", немецкий и французский клубы сразятся в полуфинале турнира сегодня, 18 августа. Об этом сообщает УЕФА. Для "РБ Лейпциг" это первый полуфинал Лиги чемпионов в истории – клуб был основан лишь в 2009 году. Парижане также нечастые гости 1\/2 финала ЛЧ. Последний (и единственный) раз они играли на этой стадии 25 лет назад. Судя по статистике команд, в этой встрече нас ожидает немало голов. "РБ Лейпциг" в последних 10 матчах во всех турнирах лишь дважды смог не пропустить ни одного мяча. А "ПСЖ" пропускал во всех последних 6 выездных матчах. Но и забивал также во всех. Для двух клубов это исторический шанс, за который они будут бороться до конца, поэтому всех любителей футбола ожидает очень интересное противостояние. Встреча состоится сегодня, 18 августа, в Лиссабоне, Португалия, на стадионе "Эштадиу да Луш". Рефери матча Бьорн Кейперс. Начало матча в 22:00. Прямая трансляция на канале "Футбол 1". Как сообщали Українські новини, донецкий "Шахтер" разгромно проиграл миланскому "Интеру" в полуфинале Лиги Европы. Также в УАФ определились с регламентом розыгрыша Кубка Украины по футболу в следующем сезоне.