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18 августа 2020, вторник, 11:43 150
Спорт 2020-08-18T11:43:01+03:00
Українські Новини
Сегодня "РБ Лейпциг" сыграет с "ПСЖ" в полуфинале Лиги чемпионов. Где смотреть матч

Сегодня "РБ Лейпциг" сыграет с "ПСЖ" в полуфинале Лиги чемпионов. Где смотреть матч

Александр Савич
Футбол, Лига Чемпионов, Лейпциг, ПСЖ, еврокубки
Лига чемпионов. Фото: sport.bigmir.net
Лига чемпионов. Фото: sport.bigmir.net

Вслед за предыдущей стадией розыгрыша Лиги чемпионов, где "РБ Лейпциг" играл против "Атлетико", а "ПСЖ" встречался с "Аталантой", немецкий и французский клубы сразятся в полуфинале турнира сегодня, 18 августа. Об этом сообщает УЕФА.

Для "РБ Лейпциг" это первый полуфинал Лиги чемпионов в истории – клуб был основан лишь в 2009 году.

Парижане также нечастые гости 1/2 финала ЛЧ. Последний (и единственный) раз они играли на этой стадии 25 лет назад.

Судя по статистике команд, в этой встрече нас ожидает немало голов. "РБ Лейпциг" в последних 10 матчах во всех турнирах лишь дважды смог не пропустить ни одного мяча. А "ПСЖ" пропускал во всех последних 6 выездных матчах. Но и забивал также во всех.

Для двух клубов это исторический шанс, за который они будут бороться до конца, поэтому всех любителей футбола ожидает очень интересное противостояние.

Встреча состоится сегодня, 18 августа, в Лиссабоне, Португалия, на стадионе "Эштадиу да Луш". Рефери матча Бьорн Кейперс.

Начало матча в 22:00. Прямая трансляция на канале "Футбол 1".

Как сообщали Українські новини, донецкий "Шахтер" разгромно проиграл миланскому "Интеру" в полуфинале Лиги Европы.

Также в УАФ определились с регламентом розыгрыша Кубка Украины по футболу в следующем сезоне.

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