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12 августа 2020, среда, 11:31 136
Спорт 2020-08-12T13:00:03+03:00
Українські Новини
Сегодня стартуют матчи четвертьфинала Лиги чемпионов. "Аталанта" Малиновского встретится с "ПСЖ"

Сегодня стартуют матчи четвертьфинала Лиги чемпионов. "Аталанта" Малиновского встретится с "ПСЖ"

Александр Савич
Футбол, Лига Чемпионов, Аталанта, ПСЖ
Лига чемпионов. Фото:sport.bigmir.net
Лига чемпионов. Фото:sport.bigmir.net

Доигровка еврокубковых матчей сезона 2019-2020 продолжается. Сегодня, 12 августа, состоится первый четвертьфинал Лиги чемпионов. Об этом сообщает официальный сайт UEFA.

Бергамская "Аталанта", в которой играет украинец Руслан Малиновский, встретится со столичным французским клубом "ПСЖ". 

Для "Аталанты" нынешний розыгрыш Лиги чемпионов дебютный. В своем первом же сезоне ЛЧ, итальянский клуб сумел дойти до четвертьфинала, что стало для многих настоящей неожиданностью, учитывая то, что первые три матча групповой стадии бергамцы проиграли. Удастся ли "Аталанте" продолжить свой удачный дебют, узнаем уже сегодня.

Отдельного внимания заслуживает фигура украинца Руслана Малиновского, который в этом сезоне забил за итальянский клуб 9 голов и отдал 7 голевых передач. Выпустит ли главный тренер бергамцев Джан Пьеро Гасперини украинца в старте или придержит на скамейке для усиления во второй половине встречи? Малиновский уже неоднократно доказывал, что своими действиями на поле способен переломить ход встречи.

Матч пройдет в Лиссабоне, Португалия, на стадионе "Эштадиу да Луш". Арбитр матча англичанин Энтони Тейлор. Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1". Начало матча в 22:00.

Как сообщали Українські новини, донецкий "Шахтер" прошел в полуфинал Лиги Европы.

Также украинским болельщикам разрешили посещать футбольные матчи.

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