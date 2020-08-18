Сьогодні "РБ Лейпциг" зіграє з "ПСЖ" у півфіналі Ліги чемпіонів. Де дивитися матч

Слідом за попередньою стадією розіграшу Ліги чемпіонів, де "РБ Лейпциг" грав проти "Атлетіко", а "ПСЖ" зустрічався з "Аталантою" , німецький і французький клуби битимуться в півфіналі турніру сьогодні, 18 серпня. Про це повідомляє УЄФА.

Для "РБ Лейпциг" це перший півфінал Ліги чемпіонів в історії - клуб був заснований лише у 2009 році.

Парижани також нечасті гості 1/2 фіналу ЛЧ. Останній (і єдиний) раз вони грали на цій стадії 25 років назад.

Судячи статистику команд, у цій зустрічі нас очікує чимало голів. "РБ Лейпциг" в останніх 10 матчах у всіх турнірах лише двічі зміг не пропустити жодного м'яча. А "ПСЖ" пропускав у всіх останніх 6 виїзних матчах. Але і забивав також у всіх.

Для двох клубів це історичний шанс, за який вони будуть боротися до кінця, тому всіх любителів футболу чекає дуже цікава битва.

Зустріч відбудеться сьогодні, 18 серпня, в Лісабоні, Португалія, на стадіоні "Ештадіу да Луш". Рефері матчу - Бьорн Кейперс.

Початок матчу о 22:00. Пряма трансляція на каналі "Футбол 1".

Як повідомляли Українські Новини, донецький "Шахтар" розгромно програв міланському "Інтеру" в півфіналі Ліги Европи.

Також в УАФ визначилися з регламентом розіграшу Кубка України з футболу в наступному сезоні.

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