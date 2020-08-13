Сегодня "РБ Лейпциг" сыграет с мадридским "Атлетико" в 1/4 Лиги чемпионов. Где смотреть матч

Вслед за первым четвертьфинальным матчем Лиги чемпионов, который состоялся вчера, сегодня, 13 августа, будет сыгран второй матч. Об этом сообщает официальный сайт UEFA.

Во втором четвертьфинале Лиги чемпионов встретятся немецкий "РБ Лейпциг" и мадридский "Атлетико".

Для мадридцев этот четвертьфинал ЛЧ станет пятым за последние 7 сезонов. Именно фактор опыта в этом матче может стать решающим, учитывая, что между сегодняшними соперниками нет колоссальной разницы в мастерстве.

"Атлетико", кроме богатого опыта еврокубковых сражений, также придает уверенности тот факт, что на прошлой стадии они выбили из розыгрыша ЛЧ прошлогодних чемпионов турнира – "Ливерпуль".

"РБ Лейпциг" менее закален боями в Лиге чемпионов, но наставник немецкого клуба Юлиан Нагельсман рассчитывает, что особое правило, принятое для доигровки нынешнего еврокубкового сезона – четвертьфиналы и полуфиналы, состоящие из одного, а не двух матчей – сыграет в их пользу.

Встреча состоится сегодня, 13 августа, в Лиссабоне на стадионе "Жозе Алваладе". Рефери матча Шимон Марциняк (Польша).

Трансляция на канале "Футбол 2" начнется в 22:00.

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