подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Спорт
  • Крупнейшее поражение в истории полуфиналов Лиги Европы и Кубка УЕФА. "Шахтер" проиграл "Интеру" 5:0
18 августа 2020, вторник, 10:42 148
Спорт 2020-08-18T10:42:01+03:00
Українські Новини
Крупнейшее поражение в истории полуфиналов Лиги Европы и Кубка УЕФА. "Шахтер" проиграл "Интеру" 5:0

Крупнейшее поражение в истории полуфиналов Лиги Европы и Кубка УЕФА. "Шахтер" проиграл "Интеру" 5:0

Александр Савич
Футбол, Лига Европы, ФК Шахтер, еврокубки, полуфинал, Лига Европы УЕФА
"Интер" разгромил "Шахтер" со счетом 5:0. Фото: shakhtar.com

Вчера в Дюссельдорфе, Германия, состоялся второй полуфинал розыгрыша Лиги Европы сезона 2019-2020. В нем миланский "Интер" разгромил донецкий "Шахтер" со счетом 5:0. Об этом сообщает УЕФА.

За интеристов дважды отличились Мартинес и Лукаку, еще один гол забил Д’амброзио.

Горняки больше владели мячом, совершили больше точных пасов, но вот в створ ворот после ударов донецкой команды мяч полетел лишь один раз. "Интер" был лучше по ударам и в оборонительных действиях.

В результате донецкий "Шахтер" одержал крупнейшее поражение в истории полуфиналов турнира и вылетел из розыгрыша за шаг до финала.

В финале Лиги Европы встретятся "Интер" и "Севилья", которая в воскресенье, 16 августа, обыграла в полуфинальном матче "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:1.

Финал состоится в пятницу, 21 августа, в Кельне.

Напомним, что в отличии от стандартного формата, в котором на этих стадиях команды решают, кто пройдет дальше, по итогам двух матчей, в этом сезоне четвертьфиналы и полуфиналы проходили в одноматчевом формате. Изменение формата проведения турнира связано с длительным перерывом в связи с пандемией коронавируса.

Как сообщали Українські новини, в "Шахтере" рассказали, почему отказали Луческу.

Также "Шахтер" потролил Луческу в его день рождения.

Больше новостей о: Футбол Лига Европы ФК Шахтер еврокубки полуфинал Лига Европы УЕФА

Сегодня "Барселона" сыграет с мюнхенской "Баварией...
Сегодня донецкий "Шахтер" сыграет с миланским "Инт...
"Шахтер" прошел в полуфинал Лиги Европы и установи...
Сегодня донецкий "Шахтер" сыграет в четвертьфинале...
В Украине снова начала расти заболеваемость COVID-19 и поднялась на 10%
Власти Самбора отказались ужесточать карантин, несмотря на "красный" уровень опасности
Новости
Количество новых случаев коронавируса на Киевщине за сутки выросло почти в три раза 11:22
В Украине ввели спецпошлину на российское дизтопливо, сжиженный газ и уголь 11:21
Общественное вещание сократило штат филиала UA Донбасс на 25%, в целом по регионам - 300 единиц персонала, - Томиленко 11:11
Киевская область попросила церкви ограничить проведение церковных праздников из-за ухудшения заболеваемости 10:51
Российская нацвалюта подросла. Курс рубля в обменниках во вторник 10:51
больше новостей
Правила для начала нового учебного года: как и при каких условиях начнут обучение в Украине 07:05
Показатель зарплаты для расчета пенсий в Украине вырос: как и у кого изменятся выплаты 05:30 Инфографика
В Украине хотят повысить минималку: как это отразится на пенсиях 17:33
День Независимости 2020. Сколько выходных ждет украинцев 06:45
Запасы раннего картофеля заканчиваются. Почем картошка на рынке 05:31 Инфографика
больше новостей
Максим Ткачук. Фото: Facebook/Макс Ткачук
НОТУ отказала в участии в детском "Евровидении" мальчику, спевшему "Смуглянку" 19:02 Документ
Показатель зарплаты для расчета пенсий в Украине вырос: как и у кого изменятся выплаты 05:30 Инфографика
В Украине хотят повысить минималку: как это отразится на пенсиях 17:33
МИД Украины призывает руководство Беларуси расследовать факты применения силы к протестующим 16:30
В "Слуге народа" предлагают перенести ТКГ из Беларуси в другую страну 23:26
больше новостей
В медуниверситетах в 2020 году выделили 4,5 тысячи бюджетных мест
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok