Крупнейшее поражение в истории полуфиналов Лиги Европы и Кубка УЕФА. "Шахтер" проиграл "Интеру" 5:0

За интеристов дважды отличились Мартинес и Лукаку, еще один гол забил Д’амброзио.

Горняки больше владели мячом, совершили больше точных пасов, но вот в створ ворот после ударов донецкой команды мяч полетел лишь один раз. "Интер" был лучше по ударам и в оборонительных действиях.

В результате донецкий "Шахтер" одержал крупнейшее поражение в истории полуфиналов турнира и вылетел из розыгрыша за шаг до финала.

В финале Лиги Европы встретятся "Интер" и "Севилья", которая в воскресенье, 16 августа, обыграла в полуфинальном матче "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:1.

Финал состоится в пятницу, 21 августа, в Кельне.

Напомним, что в отличии от стандартного формата, в котором на этих стадиях команды решают, кто пройдет дальше, по итогам двух матчей, в этом сезоне четвертьфиналы и полуфиналы проходили в одноматчевом формате. Изменение формата проведения турнира связано с длительным перерывом в связи с пандемией коронавируса.

Как сообщали Українські новини, в "Шахтере" рассказали, почему отказали Луческу.

Также "Шахтер" потролил Луческу в его день рождения.

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