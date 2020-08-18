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18 августа 2020, вторник, 10:51 189
Общество 2020-08-18T11:15:02+03:00
Українські Новини
Киевская область попросила церкви ограничить проведение церковных праздников из-за ухудшения заболеваемости

Киевская область попросила церкви ограничить проведение церковных праздников из-за ухудшения заболеваемости

Ольга Фандорина
Праздники, Яблочный Спас, Киевобладмистрация, Религиозные обряды
Украинцы пойдут в церкви святить продукты на праздники. Фото: pixabay.com
Украинцы пойдут в церкви святить продукты на праздники. Фото: pixabay.com

Киевская областная государственная администрация призвала представителей духовенства ограничить проведение религиозных мероприятий из-за ухудшения эпидемиологической обстановки с коронавирусом.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевобладминистрации, передают Українськi Новини.

"Киевская областная власть обратилась к представителям духовенства региона с призывом ограничить проведение религиозных мероприятий из-за ухудшения эпидемиологической обстановки", - сказано в нем.

Соответствующее обращение было озвучено во время онлайн-встречи, организованной Киевоблгосадминистрацией с представителями религиозных организаций Киевской области от Украинской православной церкви. Православной Церкви Украины, Римско-католической церкви, Всеукраинского союза церквей евангельских христиан-баптистов, Украинской Церкви христиан веры евангельской.

Отмечается, что во время встречи исполняющий обязанности начальника управления культуры, национальностей и религий Киевобладминистрации Сергей Василенок сообщил, что на территории Киевской области запрещается проведение массовых религиозных мероприятий с участием более одного человека на 5 кв. м площади здания или территории и именно организатор мероприятия является ответственным за соблюдение между участниками физической дистанции не менее 1,5 метра при проведении мероприятия.

Как сообщали Українськi Новини, в августе 2020 православные христиане отмечают три спаса - медовый, яблочный и хлебный (ореховый).

Также 14 августа, помимо начала празднования Трех Спасов, православные христиане также начинают отмечать Успенский пост.

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