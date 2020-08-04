Медовый, Яблочный и Ореховый Спас: как отмечают и что дарят в православные праздники

14 августа начинается празднование Спасов. По очереди будут чествоваться самые значимые традиционные лакомства славян: яблоки, мёд и орех. Українські Новини изучили, как провести эти праздники правильно, и что дарить друзьям и родным.

14 августа, Медовый Спас

Первый или Медовый Спас в 2020 году наступает в пятницу, 14 августа. С него начинается череда августовских праздников в честь Христа. В это время созревает мак и освящается вода, потому праздник называют еще Маковей и Мокрый Спас. Также в этот день начинается Успенский пост. Мед в эти дни считается особенно целебным, и употребляют его в пищу исключительно после освящения в церкви.

Что освящают

Верующие приходят в храм и освящают мёд. Священники проводят еще и малое водосвятие. Вся вода в это время обладает целебными свойствами, так что любое соприкосновение с жидкостями природного происхождения дарит силы, здоровье, очищает грехи, снимает накопившуюся усталость и отрицательную энергию. Поскольку в этот день начинается Успенский пост, мясные и рыбные блюда не позволяются, а сдоба делается из постного теста.

Что дарят

В день первого Спаса принято дарить друг другу баночки с медом, печь медовые коржики и пряники, варить медовуху.

Мед. Фото: khersonline.net

19 августа, Яблочный Спас

Следом за Маковеем наступает Яблочный Спас. По православному канону Спас совпадает с праздником Преображения Господня, а по народному календарю — с проводами лета. К этому времени в садах готовы к сбору яблоки и другие фрукты, их начинают заготавливать на зиму, и потому праздник еще называется Яблочный или Великий Спас. Яблочный Спас еще еще называют "первыми осенинами", днем ь встречи осени. В этот день традиционно начинались осенние работы: сев озимых, копали ранний картофель. Также на Спас устраивали ярмарки.

По народным поверьям если аисты начинали готовиться к вылету за неделю перед Спасом, то зима будет ранней и морозной, а весна теплой. Если это случится после Спаса - осень будет теплая, зима поздняя, а весна холодная. О приближении зимы напоминали также пословицы: "Пришел Спас - и лето от нас", "Спас - бери рукавицы в запас".

Что освящают

Собрают или покупают с утра яблоки, относят их в церковь для освящения. Также можно святить груши и виноград. Некоторые считают, что последний кусок первого освященного яблока приносит удачу, если его съесть. Потому многие загадывают желание, поедая свяченые яблоки: говорят, оно обязательно сбудется.

Что готовят

На праздник подаются постные блюда: яблочные пироги, запеченные яблоки, компоты, варенья и т.п. Допустима также рыба.

Что дарят

Кроме самих яблок можно подарить родственникам и друзьям сувенирную продукцию с изображением этих фруктов, или сувенирные яблочки, сделанные из дерева, металла и т.п.

Яблоки. Фото: pln24.ru

29 августа, Ореховый Спас

Третий Спас или Ореховый Спас отмечают 29 августа. Причиной его установления послужило перенесение нерукотворного образа Господня в Константинополь. Несмотря на то, что многие называют этот Спас Ореховым, основное его название — Хлебный. По традиции в этот день заканчивается сбор хлеба и готовится первый каравай из муки нового урожая.

Что освящают

Пекут хлеб, в который добавляют орешки, или салат из курицы с грибами, орехами и сыром.Хлеб относят в храм для освящения, а потом едят всей семьей. Хлебный Спас обычно особо не отмечался, так как припадал он на разгар уборки хлеба, и нашим предкам было не до развлечений. Обычно утром посещалась церковь, святились орехи, хлеб, зерна и отправлялись готовить ниву к озимым посевам. Некоторые гадают на орехах. Желание загадывают, и раскалывают один орех. Если ядро окажется хорошим и вкусным, то мечта осуществится.

Что дарят

Можно подарить родственникам, друзьям и коллегам характерные подарки: орехи, булочки, или холщевые полотенца — изделия из ткани тоже имеют непосредственное отношение к этому празднику.

Орехи. Фото: www.kp.ru

Напомним, цены на яблоки нового урожая в Украине снижаются.

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