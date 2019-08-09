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09 августа 2019, пятница, 06:00 635
Жизнь 2019-08-09T09:00:03+03:00
Українські Новини
Медовый, Яблочный и Ореховый Спас: когда отмечают праздники

Медовый, Яблочный и Ореховый Спас: когда отмечают праздники

Мед. Фото: pixabay.com
Мед. Фото: pixabay.com

Спасы - это православные христианские праздники, посвященные Иисусу Христу. В августе украинцы будут праздновать Медовый, Ореховый и Яблочный Спас. Українські Новини расскажут, в какой день пройдет каждый из праздников.

Со дня первого Спаса начинается Успенский пост, который длится две недели.

Медовый Спас

Медовый спас будет отмечаться в среду, 14 августа. По славянским традициям в этот день в храмах совершается освящение воды, а также меда нового сбора. В день Медового спаса пекут пряники, блины с маком и медом, плюшки с маком, пироги и булочки.

Первый Спас называют Медовым, потому что соты в ульях к этому времени уже наполнены, и пасечники приступают к сбору. Считалось, что если пчеловод не сламает сота, то соседние пчелы вытаскают весь мед. По традиции разрешалось есть освященный мед именно с этого дня.

Яблочный Спас

Яблочный Спас отмечается через пять дней после Медового Спаса, 19 августа. По народным приметам, он означает наступление осени и преображение природы.

В этот день в церквях освящали плоды и фрукты нового урожая, а также хлебные колосья.

Третий Спас

Этот Спас еще называют Ореховым или Хлебным. Ореховый - потому что к этому времени обычно созревают лесные орехи, а Хлебный - потому что заканчивается уборка хлеба. Последний Спас обычно считался полупраздником. В этот день выпекают хлеб из зерна нового урожая. Также принято было торговать холстами и полотнами. 

Отмечается Третий Спас 29 августа.

Напомним, ранее синоптик Наталья Диденко дала прогноз погоды на неделю: ожидается жара за +30

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