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18 серпня 2020, вівторок, 10:51 9
Суспільство 2020-08-18T12:30:03+03:00
Українські Новини
Київська область попросила церкви обмежити проведення церковних свят через погіршення захворюваності

Київська область попросила церкви обмежити проведення церковних свят через погіршення захворюваності

Ольга Фандорина
Релігія, Церква, коронавірус в Україні
Українці підуть в церкви святити продукти на свята. Фото: pixabay.com
Українці підуть в церкви святити продукти на свята. Фото: pixabay.com

Київська обласна державна адміністрація закликала представників духовенства обмежити проведення релігійних заходів через погіршення епідеміологічних обставин з коронавірусом.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Київобладміністрації, передають Українські Новини.

"Київська обласна влада звернулася до представників духовенства регіону із закликом обмежити проведення релігійних заходів через погіршення епідеміологічних обставин ", - сказано в ньому.

Відповідне звернення було озвучено під час онлайн-зустрічі, організованій Київоблдержадміністрацією з представниками релігійних організацій Київської області від Української православної церкви. Православної Церкви України, Римсько-католицької церкви, Всеукраїнського союзу церков євангельських християн-баптистів, Української Церкви християн віри євангельскої.

Зазначається, що під час зустрічі виконавець обов'язків начальника управління культури, національностей та релігій Київобладміністрації Сергій Василенок повідомив, що на території Київської області забороняється проведення масових релігійних заходів за участю понад одну людину на 5 кв. м площі будівлі або території і саме організатор заходу є відповідальним за дотримання між учасниками фізичної дистанції не менше 1,5 метра при проведенні заходів.

Як повідомляли Українськi Новини, в серпні 2020 православні християни відзначають три спаса - медовий, яблучний і хлібний (горіховий).

Також 14 серпня, крім початку святкування Трьох Спасів, православні християни також починають відзначати Успенський піст.

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