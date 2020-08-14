Сегодня начинается Успенский пост: календарь питания по дням

С сегодняшнего дня, 14 августа, помимо начала празднования Трех Спасов, православные христиане также начинают отмечать Успенский пост. Українські Новини расскажут о календаре питания во время поста на каждый день.

Успенский пост длится 2 недели, с 14 по 28 августа. Из всех постов, он является одним из самых маленьких, но играет весомую значимость в жизни христиан. Старт поста начинается с 14 августа, и выпадает на Медовый Спас, и длится до дня Успения Пресвятой Богородицы, то есть до 28 августа. Именно отсюда и появилось название Успенский пост.

Особенности питания в Успенский пост по дням на первой неделе

14 августа. Поскольку этот день требует соблюдения поста, то постящиеся должны отказаться от употребления растительного масла. Разрешается употреблять горячую пищу, приготовленную без использования масла.

15 августа. Во второй день поста лучше отдать предпочтение сыроедению.

16 августа. Разрешено есть горячую пищу без масл,а вот про вино и рыбу стоит забыть, а можно кушать .

17 августа. В этот день нужно отдать свое предпочтение сырым овощам и сухофруктам или орехам.

18 августа. Можно использовать масло для приготовления пищи. Именно поэтому стоит приготовить вареную, жаренную или печеную еду.

19 августа. В этот день отмечают Преображение Господне. Поэтому помимо разрешённой горячей пищи с маслом, можно употреблять в пищу рыбу и морепродукты.

20 августа. В четверг опять наступает день сыроедения, поэтому стоит подготовить сырые овощи и сухофрукты.

Как питаться на второй неделе Успенского поста

21 августа. В начале второй недели поста, то есть в пятницу, можно употреблять вареные продукты и горячую пищу. Но не стоит забывать, что для этого в пятницу нельзя использовать масла.

22 августа. Как и в предыдущую субботу, в этот день есть только не варёную пищу. Это могут быть овощи, фрукты, сухофрукты, мед, ягоды и орехи.

23 августа. Последнее воскресенье поста можно употреблять варенную и тушеную пищу. А вот от жареной пищи стоит отказаться, так как использовать масло в этот день нельзя.

24 августа. Традиционно в понедельник наступает день сыроедения.

25 августа. Во вторник можно позволить себе пищу, приготовленную на масле. Более того, в этот день разрешается выпить немного вина.

26 августа. Так же, как и в предыдущий день, в среду можно готовить пищу на масле. Немного вина можно будет выпить и в этот день.

27 августа. Тяжелым будет четверг для мирян, так как это последний день поста, в который стоит не только соблюдать строгий пост, но и начинать подготовку к празднику. В этот день разрешены только сырые продукты.

28 августа. Официально завершается пост и в пищу можно употреблять все продукты и в любом виде.

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